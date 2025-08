Mallorca-Star DJ Robin blickt ins Publikum: Ein Zuschauer zeigt ihn 40 Minuten lang

Mallorca ist ein hartes Pflaster, das weiß jeder Ballermann-Künstler. Auf keiner anderen Bühne bekommen die Sängerinnen und Sänger so direktes Feedback vom Publikum, wie im „Bierkönig“ oder dem „Megapark“. Das kann gut sein, weil Hunderte eskalieren, aber auch schlecht, weil man gnadenlos ausgepfiffen oder ignoriert wird.

Mit einer ganz besonders unangenehmen Form der „Kritik“ musste sich nun Mallorca-Star DJ Robin konfrontiert sehen. Der Sänger des Megahits „Layla“ hatte nämlich einen jungen Mann vor sich im Publikum, der ihm während seines kompletten Auftrittes den Stinkefinger zeigte.

DJ Robin lacht über einen ungehobelten Zuschauer im Publikum

Eine Geste, die Robin scheinbar eine gewisse Belustigung abringen konnte. „Jeder will so cool sein. Immer schön, wenn die Eltern stolz sind“, schreibt der Sänger via Instagram. Und trifft damit genau den Nagel auf den Kopf.

Die Fans auf Instagram belustigen sich nämlich köstlich. „Er hat halt im Pony in Kampen Hausverbot bekommen und muss jetzt auf Malle-Party nerven“, heißt es beispielsweise in den Insta-Kommentaren. Eine andere schreibt: „Finger oben… Niveau unten!“ Und ein Dritter witzelt: „Prototyp Justus!“

