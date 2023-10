„The Voice of Germany” treibt Zuschauer Tränen in die Augen – schuld ist dieser Star

Bei „The Voice of Germany” kommt es zu einigen emotionalen Momenten. Immerhin geht es dort für Nachwuchssänger um alles oder nichts. Träume gehen in der Show in Erfüllung oder sie platzen – daran hat auch das diesjährige Jury-Team rund um Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz großen Anteil.

Immerhin kommt ein Kandidat nur weiter, wenn sich auch einer der Juroren mit seinem roten Sessel umdreht. Geschieht das nicht, können auch mal Tränen fließen. Doch nicht nur die „The Voice of Germany“-Kandidaten werden von ihren Gefühlen überwältigt. Auch die Zuschauer können emotional werden. Da kann auch mal das ein oder andere Tränchen fließen.

„The Voice of Germany”: Zarrella teilt emotionale Fan-Nachricht

Das musste jetzt auch Giovanni Zarrella feststellen. Der Musiker und Fernsehmoderator ist seit dieser Staffel erstmals als Juror und Coach mit von der Partie. Der 45-Jährige hat einiges an Gesangserfahrung nachzuweisen, die ihn für seinen Posten bei „The Voice of Germany“ qualifiziert. So wurde er 2001 als Sänger der Band „Bro’Sis“ bekannt. Inzwischen ist Giovanni erfolgreich solo unterwegs.

Und auch bei „The Voice of Germany“ hat er aktuell seine großen Auftritte. Dort trieb er jetzt einem Zuschauer die Tränen in die Augen. Dieser wandte sich per Instagram an den Mann von Moderatorin Jana Ina Zarrella. Und Giovanni wollte auch seine rund 339.000 Instagram-Follower an den süßen Worten des Zuschauers teilhaben lassen – und teilte kurzerhand einen Screenshot der Nachricht in seiner Instagram-Story.

„Tränen in den Augen“

„Hallo Giovanni, es ist einfach nur schön, dass du bei ‚The Voice of Germany‘ dabei bist. Heute beim Schauen hatte ich Tränen in den Augen nachdem du sagtest, dass man immer an seine Träume glauben soll. Das ist es, was ich meinen Kindern immer mitgegeben habe, da ich selber leider nie die Möglichkeit hatte mich so zu entfalten, wie ich es gerne gemacht hätte“, heißt es in der Nachricht des Zuschauers.

„Umso schöner, dass meine Kinder diese Möglichkeit haben. Danke für deine wirklich schönen Worte, deine Empathie und deine Menschlichkeit.“ Na, diese warmen Worte gehen bei Giovanni Zarrella doch bestimmt runter wie Öl.