„The Voice of Germany“: Zuschauer üben scharfe Kritik – „Vollkatastrophe“

Am Freitagabend (6. Oktober) wird bei Sat.1 wieder gesungen, was das Zeug hält. Es ist die sechste Runde der „Blind Auditions“. Dabei suchen die Coaches wieder einmal nach den besten Stimmen für ihr Team. Doch die Entscheidungen der Jury polarisieren bei den Zuschauern immer wieder stark. In den sozialen Medien macht sich daher Frust breit, den die Fans der Sendung nun teilen.

„The Voice of Germany“: Coaches stehen in der Kritik

Selten stand eine Jury von „The Voice of Germany“ so in der Schussbahn der Zuschauer wie dieses Jahr. Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David und die Kaulitz-Brüder kommen bei einigen Fans nicht sonderlich gut weg. Die Gründe sind dabei ganz unterschiedlich.

Mal passt es dem Publikum nicht, dass Ronan Keating nur Englisch spricht, mal empfinden sie die Kabbeleien zwischen den Coaches lächerlich. Vor allem Giovanni Zarrella wird von einigen dafür kritisiert, dass er bei vielen Talenten versucht über die Familie zu überzeugen. Auch in der sechsten Runde der „Blind Auditions“ an diesem Freitag nimmt der Negativtrend nicht ab.

„The Voice of Germany“-Fans rechnen ab

Auf Twitter macht sich schlechte Laune breit. Einige Zuschauer teilen ihren Groll gegen die aktuelle Jury und kommentieren, was das Zeug hält:

„Niemals darf als Jurymitglied nur Englisch sprechen. Es ist eine Vollkatastrophe für das Format.“

„Es geht mir zu sehr ums Taktieren. Die Coaches nehmen sich wichtiger als die Talente es verdient haben. Das finde ich mega-nervig an der Show.“

„Das Format stand mal für immens hohe Qualität und den ausschließlichen Fokus auf Musik. Mittlerweile geht’s nur noch um den künstlich gepushten Kampf der Jury. Hat für mich leider absolut keinen Reiz mehr.“

„Was mich ja manchmal an ‚The Voice‘ stört, ist, dass da nie Kritik angebracht wird. Es wird immer alles schön und nett verpackt.“

Seit dem 21. September laufen die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.