ProSieben macht es offiziell: „The Voice of Germany“-Coaches feiern Comeback

Die Bühne ist bald wieder bereit – „The Voice of Germany“ erobert in wenigen Monaten erneut die TV-Welt! Die Casting-Show gehört seit ihrer Erstausstrahlung zur besten Unterhaltung bei ProSieben und Sat.1 und kehrt ab Herbst mit neuen Gesangstalenten zurück ins Programm. Entscheidend sind wie immer die Coaches, die das Schicksal der Talente mit dem roten Buzzer in den Händen halten.

Und dieses Jahr kommt alles anders – für die kommende Staffel wurde die gesamte Coach-Riege mal eben komplett ausgetauscht!

ProSieben lässt die Bombe platzen

Für die kommende Ausgabe von „The Voice of Germany“ hat sich das Produktionsteam von ProSieben und Sat.1 etwas Besonderes einfallen lassen: Die gesamte Jury wird einmal ausgetauscht. Komplett. Stattdessen feiern fünf bekannte Namen ihr Comeback – diesmal allerdings in neuer Konstellation.

Künftig übernehmen Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Michi Beck & Smudo von den Fantastischen Vier das Ruder. Oder besser gesagt die roten Drehstühle. Alle waren schon mal Teil der Show, aber in dieser Konstellation gab es das noch nie. Die neue Staffel wird ab Herbst auf ProSieben und Sat.1 zu sehen sein.

ProSieben verabschiedet sich von Kult-Coach

Ein bisschen Wehmut gibt es trotzdem. Vor allem wegen Kult-Coach Samu Haber, der sich nach vielen Staffeln „The Voice of Germany“ nun eine Pause gönnt. „Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Shows zu konzentrieren und den roten Stuhl zu verlassen“, schrieb er auf Instagram. Ganz loszulassen fiel ihm sichtlich schwer, schließlich war er seit 2013 immer wieder dabei. Und das mit viel Charme, Humor und Herz.

Dass nicht nur Samu, sondern gleich alle bisherigen Coaches ausgetauscht werden, ist ein klarer Schritt der Produktion. Wollen ProSieben und Sat.1 damit gegen die Quoten ankämpfen, die zuletzt eher im unteren Bereich unterwegs waren? Ob der neue Mix wieder mehr Schwung bringt? Man darf gespannt sein. Am Konzept selbst wird jedenfalls nicht gerüttelt. Und auch Thore Schölermann und Melissa Khalaj moderieren weiterhin.