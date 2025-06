„Beauty and the Nerd“-Teilnehmer traut seinen Augen kaum – „Wer guckt so einen Scheiß?“

Die sechste Staffel von „Beauty & the Nerd“ ist auf Prosieben gestartet – und sorgt gleich zu Beginn für jede Menge Gesprächsstoff. In einer luxuriösen Villa in Thailand treten acht attraktive Internet-Bekanntheiten (Beautys) und acht ungewöhnlich-intelligente, aber sozial oft unbeholfene Männer (Nerds) als gemischte Teams gegeneinander an. Ihr Ziel: sich im Laufe der Zeit näherzukommen, voneinander zu lernen – und im besten Fall das große Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen.

Schon bei der ersten Paarungszeremonie wird klar: Hier treffen echte Charaktere aufeinander. Realitystars wie Laura Lettgen („Love Island“), Chanelle Wyrsch („Temptation Island VIP“) oder Christina „Shakira“ Rusch („Der Bachelor“) mischen die Show mit flotten Sprüchen und starken Meinungen auf. Auch die Nerds bringen ihre eigenen Besonderheiten mit: von Cosplay über Mittelalter-Lifestyle bis zu Rollenspiel-Leidenschaft ist alles dabei – was für einige Reibung, aber auch unerwartete Sympathien sorgt.

Streit, Sirup und Sirenenalarm bei „Beauty and the Nerd“

Die Paarfindung verläuft derweil kurios: Cosplayer Hai begeistert gleich vier Beautys, während Ritter Sebastian um die Hand seiner Angebeteten, Chanelle, zuerst kämpfen muss. Besonders Sammy und Laura scheinen sich sympathisch zu sein. „Du bist irgendwie richtig nett“, sagt er bei einem Gespräch in der Küche – eine Aussage, die Hoffnung auf echte Nähe macht. Doch bereits bei der ersten Challenge droht die Stimmung zu kippen: Die Nerds müssen sich mit Sirup beschmieren und in Streuseln wälzen – die Beautys sollen diese dann mit dem Mund entfernen. „Wer guckt so einen Scheiß?“, fragt Darius fassungslos und trifft damit wohl auch einen Nerv beim Publikum.

Doch schon bald kommt es zu ersten Konflikten. Zwischen Maria und Nerd Sascha eskaliert ein Streit um die Bettsituation. Maria sagt: „Wenn du mich anschreist, hast du bei mir sowieso verloren!“. Sascha zeigt sich später enttäuscht und sagt: „Egal was ich gerade sage, sie wird das sowieso aufstacheln.“ Die Stimmung kippt. Maria will sogar die Villa verlassen: „Ich will jetzt mit meinem Manager telefonieren.“

Eskalation gleich zum Staffelstart

Die Psychologin greift ein und analysiert, dass Maria und Sascha am wenigsten kompatibel seien. Bei der Partnerneuwahl entscheidet sich Sascha für Anna, was automatisch Maria und Darius zusammenbringt. Doch Entspannung bleibt Mangelware: Im Whirlpool fordert Shakira Darius auf, Brüste zu vergleichen. „Dann musst du sagen, welche besser sind.“ Der Nerd zeigt sich überfordert: „Das erste Mal Brüste anfassen habe ich mir schon etwas anders gewünscht, eher privater.“

Am Ende der Folge folgt die erste Entscheidung: Obwohl Chanelle & Sebastian sowie Elsa & Aaron die meisten Stimmen erhalten, trifft es überraschend ein anderes Paar. Shakira und Jannik müssen gehen, weil sie die Challenge am langsamsten gemeistert haben. „Sehr ärgerlich“, kommentiert Jannik die Entscheidung. Dafür bahnt sich zwischen Maria und Sebastian eine neue Verbindung an. Chanelle nimmt’s sportlich: „Mein Nerd bekommt endlich Zärtlichkeit. Und ich muss es nicht machen.“

Die neue Staffel zeigt: Zwischen Kitsch, Krawall und kleinen Liebesgeschichten hat „Beauty & the Nerd“ alles, was eine gute Reality-Show braucht. ProSieben zeigt neue Folgen jeden Donnerstag um 20:15 Uhr. Wie es mit Maria, Darius, Anna & Co. weitergeht, bleibt spannend. Die Mischung aus Trash, Charme und echter Gefühle macht auch Staffel 6 zum quotenträchtigen Erlebnis.