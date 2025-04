„The Voice“: Juror steigt überraschend aus – „Es fällt mir echt schwer“

Schock für alle „The Voice of Germany“-Fans! Samu Haber (49) verabschiedet sich von der beliebten Castingshow. Der Finne verkündete auf Instagram seinen Abschied und lässt damit viele Herzen bluten.

„Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Shows zu konzentrieren und den roten Stuhl zu verlassen“, so der Musiker. „Es fällt mir echt schwer, Nein zu sagen zu etwas, das so viel Spaß macht, und zu so vielen tollen Menschen, die jeden Abend mit uns im Studio sind.“ Ein Abschied, der weh tut, denn Samu ist seit 2013 fester Bestandteil der Show. Mit Herz und Humor eroberte er die Zuschauer und das gleich fünf Staffeln lang!

Samu Haber sagt „Tschüss“ zu „The Voice“!

In seinem Post zwinkert er: „Das Beste ist, dass, wenn ich nicht da bin, jemand anderes gewinnen kann. Es ist echt langweilig, wenn jedes verdammte Mal derselbe Trainer gewinnt. Drei Siege in Folge sind einfach zu viel, und meine Finger sind schon zu voll mit Meisterschaftsringen.“ Offen lässt er, ob er zurückkommt.

+++ „The Voice Kids“: Zuschauer fällen klares Urteil – „Sie verhunzt es“ +++

„Wenn die Show im Herbst im Fernsehen startet, werde ich wahrscheinlich die Produktion anrufen und fragen, ob ich nächstes Jahr biiiiiiitte wiederkommen kann.“, witzelt er. Doch jetzt stehen für Samu „große Gitarren und kleine Lieder“ im Vordergrund.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht nur Samu, auch die anderen Coaches wie Yvonne Catterfeld (45), Popstar Mark Forster (42) und Musiker Kamrad (28) machen Pause.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der beliebten Musikshow heißt es: „DANKE für eine unglaubliche 14. Staffel „The Voice of Germany“! (…) Danke für eure Coach-Fights, den unglaublichen Spaß und die großen Gefühle von der ersten Blind Audition bis zum Live-Finale. Wir freuen uns aufs Wiedersehen auf den roten Stühlen und sind gespannt, welche Coaches 2025 auf den Buzzer drücken!“