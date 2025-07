Xavier Naidoo: Ticket-Drama – „Anzeige läuft“

Mit einem solchen Ansturm hätten wohl die wenigsten gerechnet. Mehrere Jahre lang war Xavier Naidoo fast vollständig von der Bildfläche verschwunden. Nach absurden und gefährlichen Äußerungen im Vorfeld und auch während der Coronapandemie war der einst so gefeierte Sänger zu Persona non grata verkommen. Naidoo zog sich zurück, teilte keine irren Beiträge mehr, schien vollkommen verschwunden.

Im April 2022 meldete sich Naidoo dann mit einem Videostatement, in dem er offenlegte, dass er sich selbst kritisch hinterfragt habe. „Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe“, so Xavier Naidoo, „und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe.“

Xavier Naidoos feiert sein Comeback und löst Ticketansturm aus

Nun also das Comeback auf der Bühne. Zunächst war nur ein Konzert in Köln angesagt, nachdem dieses in Minuten ausverkauft war, folgte ein zweites. Jetzt ist gar eine ganze Tour angesagt, und auch bei dieser sind die Tickets in Windeseile verkauft.

++ Nach Comeback-Meldung von Xavier Naidoo – jetzt folgt der nächste Schlag ++

In den Warteschlangen der Online-Tickethändler spielten sich gar Dramen ab, wie in den Kommentaren bei Instagram von den wartenden Fans beschrieben. „Sooo enttäuscht. Ich wurde um 10.05 Uhr aus der Warteschlange geschmissen (auf Platz 623) und die Seite hat sich nicht mehr laden lassen. Falls jemand Mannheim-Tickets übrig hat, darf er sich gerne bei mir melden“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin des Sängers.

Erste Fans wurden betrogen

Sogar Betrugsvorwürfe wurden laut. So beschreibt ein weiblicher Fan, dass sie von einem Instagram-Nutzer übers Ohr gehauen wurde, das Geld für die Tickets zwar überwiesen habe, aber dafür keine Gegenleistung bekam. Doch die Frau hatte Glück im Unglück. Am Montagmorgen konnte sie Tickets für Mannheim ergattern. Die „Anzeige“, so schreibt sie, „läuft“.

++ Comeback von Xavier Naidoo – Tickets haben ihren Preis ++

Während eine andere Anhängerin leider kein Ticket bekommen hat: Wieder alle Tickets weg. Ich finde die Tickets Anzahl (6) pro Person ist auch zu hoch. Aber Glückwunsch an alle, die Tickets bekommen haben.“

Neben den Konzerten in Köln und Mannheim spielt Xavier Naidoo auch in Zürich, München, Wien, Berlin, Hamburg und Leipzig.