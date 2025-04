„The Voice Kids“: Zuschauer fällen klares Urteil – „Sie verhunzt es“

Heute Abend ist es endlich so weit: Es ist Zeit für das große Finale der diesjährigen „The Voice Kids“-Staffel bei Sat.1. Nach den Blind Auditions und den Knockouts konnten sich zwölf Nachwuchstalente durchsetzen – von England, über Estland bis hin zu Deutschland ist dabei in diesem Jahr alles vertreten.

Neben den Talenten ist es wie in jedem Jahr natürlich auch wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Coaches. Wincent Weiß, Ayliva, Clueso und Stefanie Kloß („Silbermond“) konnten jeweils drei Kandidaten mit ins Finale nehmen. Bereits nach den ersten Auftritten kristallisiert sich in den sozialen Medien eine klare Meinung heraus!

„The Voice Kids“: Zuschauer sind auf 180

Noch bevor das „The Voice Kids“-Finale in vollem Gange ist, explodieren die Kommentare in den sozialen Medien. Die Kritik: Die Songauswahl vieler Talente passe überhaupt nicht zu ihren Stimmen! Die Gruppenperformance von Stefanie und ihren drei Finalistinnen zu „Papa don’t preach“ von Madonna kommt sehr gut an – doch das war leider bisher auch so ziemlich das einzige! Vor allem Sohums Darbietung von „Over the Rainbow“ sorgt bei den Zuschauern für Unverständnis.

+++ „The Voice Kids“: Es wird ernst – „Dreht völlig am Rad“ +++

Vor allem auf X (ehemals Twitter) hagelt es einen negativen Kommentar nach dem nächsten. Während der eine die Songauswahl der Kids bemängelt, fragt ein anderer Nutzer verblüfft, wie die Produktion die Lieder genehmigen konnte. Unabhängig vom Lied stellt ein Nutzer in den Kommentaren eine These zur Entscheidungsfindung auf: „Ich glaub’, die Entscheidung fällt dann über den „Wish to Date Faktor“ bei den anrufenden Kids.“ Damit zielt er darauf ab, dass es gerade bei den jüngeren Zuschauern seiner Meinung nach viel mehr um das Aussehen als um den Gesang ginge.

„The Voice Kids“: Songauswahl sorgt für massive Kritik

Obwohl vereinzelt Zuschauer ihre Favoriten kommentieren und über das Talent solch junger Teilnehmer staunen, überwiegt bis dato leider die Negativität in den Kommentaren:

„Ich finde sie verhunzt es …’Over the Rainbow'“

„Guter Sänger, falsche Songauswahl!“

„Ich finde sie auch nicht so stark, passt gar nicht zu dem Lied ihre Stimme!“

„Wie kann man Ian nur so einen Jammer-Song geben? Hilfe!

„Die Songauswahl der Kids ist leider nicht immer optimal.“

Das Finale der 13. Staffel von „The Voice Kids“ flimmert am Freitag, 18. April, über die TV-Bildschirme. Die Show läuft wie gewohnt freitags um 20:15 Uhr bei SAT.1. Zeitgleich kannst du die Folge auch online im Livestream auf Joyn ansehen.