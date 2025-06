„Die Wollnys“: TV-Comeback – RTL Zwei macht es offiziell

„Die Wollnys“ sind Deutschlands wohl bekannteste TV-Großfamilie und sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Ihre RTL-Zwei-Doku zählt deshalb zu den erfolgreichsten Formaten des privaten Senders. Kein Wunder also, dass schon bald wieder neue Folgen mit Silvia Wollny und ihren Kindern ausgestrahlt werden.

Am Donnerstagmorgen (26. Juni) erreicht Fans die freudige Nachricht.

„Die Wollnys“ machen es offiziell

Jetzt gibt es für Fans von Silvia Wollny und Co. endlich Grund zur Freude. Neue Folgen der beliebten RTL-Zwei-Doku „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ stehen in den Startlöchern, wie der Sender selbst verkündet. Ab dem 23. Juli 2025 geht es wieder los, wie gewohnt mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Episoden bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf RTL Plus streamen.

„Neues von den Wollnys!“, heißt es vom Sender auf Instagram. Und ein erster Blick auf die kommenden Ereignisse verspricht viel.

„Die Wollnys“ kehren mit neuen Geschichten zurück

Im Mittelpunkt steht diesmal Tochter Loredana, die mitten in den Vorbereitungen für ihre große Traumhochzeit steckt. Klar ist: Geheiratet wird in der Türkei. Doch bis dahin gibt es noch einiges zu erledigen: Von der Location-Suche über das perfekte Brautkleid bis hin zu wichtigen Dokumenten, die noch aus Deutschland organisiert werden müssen.

Auch zu Hause ist einiges los. Im Wollny-Haus in Ratheim herrscht plötzlich Ausnahmezustand. Das Badezimmer steht unter Wasser und das Familienleben wird auf die Probe gestellt.

Die Community freut sich riesig über die Rückkehr der Kultfamilie. Unter einem Instagram-Post schreibt ein Fan: „Wie groß alle geworden sind! Wir freuen uns, endlich wieder ‚Die Wollnys‘ schauen zu können.“ Ein anderer kommentiert: „Endlich geht es weiter!“

Zuletzt liefen neue Folgen im Dezember 2024. Nun kehrt die Großfamilie mit frischen Geschichten und gewohntem Chaos zurück auf die Bildschirme.