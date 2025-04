Paukenschlag bei „Die Wollnys“! Jetzt darf es jeder wissen

Es ist geschehen! Die Großfamilie „Die Wollnys“, die im Rahmen ihrer gleichnamigen Doku seit nunmehr 14 Jahren ihren Alltag von RTLZWEI-Kameras begleiten lässt, hat ein Highlight zu verkünden.

Familienoberhaupt und Elffach-Mutter Silvia Wollny darf ganz offiziell einen neuen Schwiegersohn in ihrer Family begrüßen. Ihre jüngste Tochter Loredana hat „Ja“ gesagt! Und zeigt auch gleich mal ihr Brautkleid.

„Die Wollnys“: Jetzt kann es jeder sehen!

Es ist der schönste Tag im Leben eines Liebespaares: die Hochzeit. Für Loredana und ihren Liebsten Servet ging es nach zwei Jahren Verlobung am Freitag (18.04.) in der Türkei endlich vor den Traualtar.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Loredana den Moment, als die Ringe ausgetauscht wurden, teilt ein Bild von ihrer und Servets Hand als frisch vermähltes Ehepaar. „Heute war es soweit, wir haben Ja gesagt.“

RTLZWEI geht sogar noch einen Schritt weiter und veröffentlicht bei Instagram ein Foto des Brautpaares samt Hochzeits-Outfit. Loredana Wollny trug an ihrem großen Tag ein A-Linienkleid mit dünnen Spaghetti-Trägern, Spitzenstoff und Tüll. Und auch der obligatorische Schleier durfte natürlich nicht fehlen. Ihr Ehemann Servet brillierte dazu in einem Glitzer-Anzug mit Weste. Der Brautstrauß ist ebenfalls zu sehen: Er bestand aus cremigen und violetten Rosen.

Keine Frage: Das Paar strahlte bis über beide Ohren. RTLZWEI schrieb dazu auch sogleich: „Just married! Loredana und Servet haben sich heute in der Türkei das Ja-Wort gegeben! Wir wünschen den beiden von Herzen alles Glück der Welt!“ Wer demnächst noch mehr Einblicke in die Hochzeit der beiden haben will, der kann das bald in ihrer Sendung bekommen.

Denn weiter verrät der Sender: „Mehr von der Traumhochzeit seht ihr in den neuen Folgen „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ in der zweiten Jahreshälfte 2025 bei RTLZWEI!“

Fans der Großfamilie „Die Wollnys“ flippen im Netz geradezu aus beim Anblick des Brautpaares. So lauten einigen Kommentare:

„Wunderschön, herzlichen Glückwunsch“

„Sehr hübsch, die beiden“

„Toll sehen die beiden aus. Alles Glück der Welt für die beiden“

„Herzlichen Glückwunsch auf dass es ewig hält“

Und auch ihr guter Freund Kevin Haupt hat seinen Kommentar im Netz abgegeben und schreibt: „Herzlichen Glückwunsch euch beiden und für euren gemeinsamen Weg zusammen mit eurem Sonnenschein Aurelio, wünsche ich euch nur das Beste, viel Glück und Gesundheit und ein langes wundervolles Leben.“

Jetzt dürfen die Fans der Großfamilie gespannt sein, was RTLZWEI noch alles für Hochzeitsüberraschungen zeigt, wenn die Folgen in der zweiten Jahreshälfte im TV laufen.

Erst kürzlich hat der Sender ältere Szenen ihrer Doku im Netz veröffentlicht. Darin ist ausgerechnet Loredana als Teenie zu sehen, die ihre Mutter zur Weißglut bringt. Hier erfährst du alles dazu >>>