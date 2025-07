Zalando sorgt für Paukenschlag! Jetzt dürfen es alle wissen

Zalando und ABOUT YOU, zwei der größten Namen im europäischen Online-Modehandel, gehen künftig gemeinsame Wege. Mit der geplanten Übernahme von ABOUT YOU durch Zalando möchten die Unternehmen ihre Stärke bündeln und sowohl ihr Angebot als auch ihre Services für Kundinnen weiterentwickeln.

Doch was bedeutet dieser Schritt konkret für die Kunden beider Plattformen? Ein Überblick über die wichtigsten Veränderungen.

Zalando und ABOUT YOU starten Zusammenarbeit

Zalando und ABOUT YOU schließen sich zusammen, um ihre Angebote aufeinander abzustimmen. Beide Marken bleiben eigenständig, verfolgen aber eine gemeinsame Strategie. Für die Kunden bedeutet das vor allem mehr Auswahl und unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten, je nachdem, welche Plattform ihren Bedürfnissen besser entspricht.

Durch den Zusammenschluss sollen die Logistik- und Bezahlprozesse beider Anbieter verbessert werden. Das kann zu schnelleren Lieferzeiten und vereinfachten Zahlungen bei den Bestellungen führen. Gleichzeitig werden die Plattformen weiterhin eigenständig bleiben, damit Kunden bei beiden Anbietern ihr gewohntes Shopping-Erlebnis finden.

Nachhaltigkeit und Service im Fokus

Zalando und ABOUT YOU wollen darüber hinaus mehr Transparenz und Informationen zu nachhaltigen Kaufentscheidungen bieten. Dabei bauen sie auf bestehende Projekte auf, wie etwa mehr Klimaschutz-Initiativen, die weiterentwickelt werden sollen. Kunden sollen so umweltbewusstere Entscheidungen treffen können.

Insgesamt zielt die Zusammenarbeit darauf ab, das Shopping-Angebot zu erweitern, den Service zu optimieren und langfristig nachhaltigere Lösungen für den Online-Handel anzubieten. Beide Unternehmen haben bereits eine verbindliche Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Nun geht es um die nächsten Schritte.

