Schalke 04 macht es offiziell: Wiedersehen mit Ex-S04-Talent ist perfekt

Schalke 04 ist mit dem neuen Cheftrainer Miron Muslic bereits in die Vorbereitung gestartet, mit dem 42-Jährigen soll es endlich wieder bergauf gehen. Der Grundstein dafür soll und muss bekanntlich in der Sommervorbereitung gelegt werden.

Erstmals wird Schalke 04 sein achttägiges Trainingslager im Stubaital in Österreich absolvieren. Nach vielen Jahren in Mittersill geht es für S04 nun in Stubaital. Im Rahmen des Trainingslagers wird Königsblau zwei Testspiele absolvieren, wie der Verein am Donnerstag (26. Juni) verkündet hat.

Schalke 04 verkündet Testspiel-Gegner

Mit den Testspielen gegen „Best of Grafschaft“, dem 1. FC Bocholt, Rot-Weiss Ahlen und dem FC Sevilla standen bereits vier Testspiele des S04 im Laufe der Vorbereitung fest. Nun legen die Schalker nach: Zwei weitere Freundschaftsspiele sind nun offiziell gemacht worden.

Am Mittwoch (09. Juli) trifft der FC Schalke 04 auf den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen. Der Hauptstadt-Klub beendete die abgelaufene Saison auf Platz zwei der griechischen Liga und zählt zu den absoluten Top-Klubs des Landes.

++ Schalke 04 von Aufsteiger ausgestochen: S04 geht im Transfer-Poker leer aus ++

Besonders interessant: Mit Philipp Max spielt ein Ex-Schalke-Talent bei den Griechen. Vier Jahre lang spielte der Sohn von Eurofighter Martin Max in der S04-Jugend, ehe er über den KSC, den FC Augsburg, PSV Eindhoven und Eintracht Frankfurt in Athen landete. Dort hatte er in der abgelaufenen Spielzeit jedoch immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen.

S04 testet gegen Schweizer Erstligisten

Drei Tage nach dem Test gegen Panathinaikos steht das nächste Testspiel für S04: Dann geht es gegen den FC St. Gallen. St. Gallen musste in der vergangenen Saison in der Relegationsgruppe der Liga ran, konnte sich dort allerdings recht souverän retten. Trainer der Schweizer ist ein Ex-Dortmunder: Enrico Maaßen trainiert St. Gallen derzeit.

Weitere News:

Der 41-Jährige trainierte zwei Jahre lang die Zweitvertretung des BVB, ehe er 2022 zum FC Augsburg in die Bundesliga wechselte und seit Juli 2024 in der Schweiz tätig ist. Mit diesen beiden Testspielen dürfte der Vorbereitungsplan des S04 komplett sein.