FC Bayern München macht es offiziell – nächster Juwel-Deal ist perfekt

In diesem Sommer ist beim FC Bayern München ganz schön was los: Es gab schon so einige Abgänge. Auch neue Spieler sind verpflichtet worden. Dabei wird es wohl nicht bleiben, es werden nämlich noch einige Deals erwartet.

Nun hat der FC Bayern München mit Arijon Ibrahimovic den nächsten Abgang verkündet. Der 19-Jährige wechselt auf Leihbasis zu einem Bundesliga-Konkurrenten, um dort viel Spielpraxis sammeln zu können.

Neue Perspektive beim FC Bayern München

In der Hinrunde der letzten Saison bekam Ibrahimovic beim FC Bayern München kaum Spielzeit. Der Offensivspieler hatte zwar zwölf Nominierungen im Kader, wurde jedoch nur dreimal eingewechselt. Noch enttäuschender verlief die Rückrunde bei Lazio Rom, die ihn mit Kaufoption ausliehen, aber auch nur zweimal einsetzten. Trotz seines Profi-Debüts im Alter von 17 Jahren konnte der Nürnberger nicht an frühere Leistungen anknüpfen. Nun möchte er in Heidenheim einen Neuanfang wagen.

Sportdirektor Christoph Freund sieht großes Potenzial in Ibrahimovic: „Arijon hat sich bereits im Alter von 17 in Italien behauptet und in der Serie A wertvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt steht mit der Bundesliga der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung an. Er bringt alles mit, um sich im Profifußball durchzusetzen.“

Erfolgreiche Kooperationen zwischen Heidenheim und FCB

Der FC Bayern München blickt zufrieden auf vergangene Leihen zum 1. FC Heidenheim. Spieler wie Paul Wanner und Frans Krätzig konnten dort auf hohem Niveau Erfahrung sammeln. Wanner, aktuell bei der U-21-EM, kam auf viele Minuten und Scorerpunkte. Krätzig, inzwischen bei RB Salzburg, überzeugte ebenfalls. Holger Sanwald, der Vorstandsvorsitzende des 1. FC Heidenheim, freut sich, dass Ibrahimovic den gleichen Weg einschlägt. „Es freut uns sehr, dass sich mit Arijon Ibrahimovic nun das nächste Top-Talent des Rekordmeisters für uns entschieden hat.“

Ibrahimovic soll die entstandene Lücke nach einem möglichen Abgang von Wanner schließen und von der starken Partnerschaft zwischen dem FC Bayern München und Heidenheim profitieren. Spieler, die beim Rekordmeister nur wenig Einsatzzeit bekommen, konnten sich dort bereits erfolgreich präsentieren. Der Wechsel verspricht also eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

