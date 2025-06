FC Bayern München: Es kommt knüppeldick! Klub-Boss teilt es allen mit

In diesem Transferfenster holte der FC Bayern München mit Jonathan Tah und Tom Bischof bislang zwei Neuzugänge. Eine bittere Absage holte sich der FCB bei Florian Wirtz ein, der stattdessen zum FC Liverpool wechselte.

Doch als wäre das nicht genug, droht dem FC Bayern München die nächste Transferschlappe. Ein Klub-Boss packt jetzt über den Transferpoker aus, in dem sich der deutsche Rekordmeister befindet.

FC Bayern München: Nächste Schlappe droht

Max Eberl hat beim FC Bayern München gerade alle Hände voll zu tun. Für die nächste Saison sollen weitere Verstärkungen her. Ein Name, der in den vergangenen Wochen immer wieder in den Medien aufgetaucht ist, ist Nico Williams von Athletic Bilbao. Der spanische Offensivstar ist aber heiß begehrt.

Auch interessant: Klub-WM: Eklat um DFB-Star Antonio Rüdiger – Real-Trainer Xabi Alonso außer sich

So will ihn auch der FC Barcelona verpflichten und hat anscheinend auch die besten Karten. Williams tendiere Medienberichte zufolge stark zu einem Wechsel zu den Katalanen. Barca-Sportchef Deco bestätigte nun die letzten Zweifel.

In einem Interview mit „La Vanguardia“ hat er bestätigt, dass die Katalanen das Vorhaben verfolgen, ihren offensiven Flügel zu verstärken. „Wir müssen diese Position stärken. Wir haben nur Lamine und Raphinha als Flügelspieler, weil Ferran immer mehr zum Stürmer wird. Wenn Yamal und Raphinha nicht spielen, sinkt das Niveau der Mannschaft“, so Deco, der in diesem Zusammenhang bestätigt, dass Nico Williams den Wunsch zeige, sich dem FC Barcelona anzuschließen.

„Er hat eine Klausel“

Und Deco wird konkreter: „Um einen Spieler zu verpflichten, muss man die richtigen Schritte befolgen. In diesem Fall ist alles ganz klar. Er hat eine Klausel. Dann werden wir sehen, wie wir die Wünsche des Spielers und des Vereins umsetzen können.“ Sollte alles gut laufen, werde Barcelona bei Williams All-in gehen. Für den FC Bayern München sind das keine guten Nachrichten.

Was zudem ein Nachteil für den FCB werden könnte: Williams ist mit Barca-Superstar Lamine Yamal sehr gut befreundet. Vermutlich auch ein Grund, wieso der Offensivspieler doch eher nach Barcelona wechseln möchte.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte auch Williams sich gegen einen Wechsel nach München entscheiden, wäre er schon der zweite Spieler, der dem FCB einen Korb verteilt: Florian Wirtz wollte nicht zum deutschen Rekordmeister und wird ab der kommenden Saison für Liverpool auflaufen.