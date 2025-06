Entgeht dem FC Bayern ein dicker Geldregen? Abgang von FCB-Star „ausgeschlossen“

Der FC Bayern steckt mitten in einem spannenden Transfer-Sommer. Leroy Sane ist schon weg, Jonathan Tah und Tom Bischof neu hinzugestoßen. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein, die FCB-Bosse basteln weiter am Kader.

Um den Kader nach den Vorstellungen der Klubbosse umbauen zu können, brauch es einige namhafte Verkäufe. Die drei Hauptkandidaten: Serge Gnabry, Kingsley Coman und Joao Palhinha. Doch Letztgenannter überlegt wohl gar nicht erst, den FC Bayern zu verlassen.

Palhinha möchte beim FC Bayern bleiben

Joao Palhinha plant offenbar, über den Sommer hinaus an der Isasr zu bleiben. Gerüchte über eine Rückkehr zum FC Fulham entkräftete die portugiesische Zeitung „A Bola“. Auch das Interesse von Manchester United scheint bislang nicht konkret zu sein, obwohl der Spieler seit seiner Fulham-Zeit auf deren Radar steht.

Manchester United sieht Palhinha angeblich als günstigere Alternative zu Wunschspieler Ederson von Atalanta Bergamo. Die Red Devils beobachten, ob Palhinha verfügbar wird. Der Mittelfeldspieler kam im Sommer 2023 für 51 Millionen Euro zum FC Bayern, sammelte aber verletzungsbedingt nur 24 Pflichtspieleinsätze ohne Torbeteiligung.

Bisherige Verkaufsgerüchte sehen den FC Bayern in einer schwierigen finanziellen Lage. Die kolportierte Ablösesumme von 30 bis 35 Millionen Euro würde dem Klub helfen, weitere Transfers in der Sommerpause zu finanzieren. Palhinha hat sich jedoch klar für einen Verbleib beim FC Bayern ausgesprochen.

Klare Ansage: Palhinha will bleiben

Im Ramen des Nations-League-Halbfinals äußerte Palhinha sich deutlich: „Ich möchte hier beim FC Bayern glücklich sein. Und ich will nur Chancen bekommen, mich zu zeigen und zu beweisen. Ich will spielen, Titel gewinnen und glücklich sein.“ Damit signalisiert er deutlich, dass er in München bleiben möchte.

Der deutsche Rekordmeister könnte somit längerfristig auf den 34-maligen portugiesischen Nationalspieler bauen. Allerdings ist fraglich, ob der Klub auf die mögliche Ablösesumme verzichten möchte. Palhinha muss in der nächsten Saison beweisen, dass er die Erwartungen rechtfertigen kann, um seinen Wert für den FCB nachhaltig unter Beweis zu stellen.

