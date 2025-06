Borussia Dortmund: Verhandlungen mit den Bayern! Schnappt Eberl sich einen BVB-Star?

Seit Wochen wird über so manchen Abgang von Borussia Dortmund diskutiert – gleich mehrere Stars sollen oder können den Revierklub in diesem Sommer verlassen. Dabei wird vor allem immer ein Name genannt.

Jamie Gittens steht auf der Verkaufsliste von Borussia Dortmund ganz oben, der FC Chelsea buhlt seit Wochen um den Flügelspieler. Bislang ging der Transfer noch nicht über die Bühne – plötzlich steht ein Wechsel zum FC Bayern München im Raum?

Borussia Dortmund: Transfer-Wende um Gittens?

Grätschen Max Eberl und der FC Bayern München bei den Verhandlungen zwischen Chelsea und dem BVB dazwischen? Laut „Kicker“ befindet sich Bayern-Sportchef Max Eberl nach seiner vorzeitigen Abreise von der Klub-WM in Gesprächen mit Gittens.

Zwischen dem Bayern-Verantwortlichen und dem Gittens-Lager finde „ein Austausch“ statt, heißt es. Eberl habe den jungen Engländer „auf dem Zettel“. Schon im vergangenen Sommer beschäftigte sich der FC Bayern München mit dem Engländer.

Kommt es rund um Gittens also zu einer wilden Transfer-Wende? Ein Wechsel zu den Bayern wäre nach den letzten Wochen durchaus eine Überraschung. Denn der BVB-Star soll das Transferziel Nummer eins des FC Chelsea sein.

BVB fordert dicke Ablöse

Bislang haperte es vor allem an der Ablösesumme: Der FC Chelsea ist bereit, über 50 Millionen Euro für Gittens zu bezahlen. Doch die BVB-Bosse wollen mehr – es soll eine Sechs vorne stehen. Ob die Bayern so viel Geld für Gittens ausgeben möchten? Macht der FCB bei Gittens wirklich Ernst?

Fakt ist: Der FCB schaut sich derzeit nach einer Alternative zu Nico Williams um. Der Bilbao-Star präferiert einen Wechsel zum FC Barcelona, soll den Bayern laut „Sky“ bereits abgesagt haben. Gittens ist ein möglicher Ersatz, doch die Münchener haben noch weitere Flügeloptionen auf dem Zettel.