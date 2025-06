Bundesliga: Spielplan-Hammer! DFL lässt Fans staunen

Die Transferphase ist im vollen Gange, die Wochen bis zum Bundesliga-Start werden immer weniger. Viele Fußball-Fans können den Start der neuen Spielzeit schon jetzt kaum mehr abwarten.

Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Bundesliga-Saison hat die DFL bereits am Donnerstag (26. Juni) geliefert. Wie üblich eröffnet der deutsche Meister standesgemäß die neue Spielzeit – in diesem Jahr wartet auf den FC Bayern ein echter Knaller!

Bundesliga-Kracher zum Saison-Start!

Diese Paarung kann sich sehen lassen! Wie die DFL verkündet hat, kommt es gleich im Eröffnungsspiel zu einem Duell zweier Schwergewichte im deutschen Fußball: Der deutsche Rekordmeister empfängt RB Leipzig. Die Sachsen reisen also als erstes Team in die Münchener Allianz-Arena.

Schon einen Tag bevor der komplette Spielplan der neuen Saison veröffentlicht wird, hat die DFL das Eröffnungsspiel preisgegeben. Im letzten Jahr eröffnete Bayer Leverkusen bei Borussia Mönchengladbach die neue Saison.

Nach einem Jahr ohne Meisterschaft ist es nun also wieder der FC Bayern, der die neue Bundesliga-Spielzeit mit einläuten darf. Besonders spannend: Das erste Bundesliga-Spiel für Ole Werner bei RB Leipzig wird also gleich eine Mammutaufgabe.

FCB-Machtdemonstrationen im Eröffnungsspiel

Doch auch für Vincent Kompany und die Bayern wird gleich das erste Spiel zu einem Härtetest. Allerdings sprechen die letzten Jahre ganz klar für den deutschen Rekordmeister: Seit der Einführung des klassischen Eröffnungsspieles haben die Bayern noch kein einziges Mal verloren. Hält diese Serie auch gegen die Sachsen an?

Fakt ist: Schon so mancher Bundesligist ist am ersten Spiel gegen die Bayern baden gegangen. So verlor Frankfurt 2022 mit 1:6 gegen die Münchener, Schalke bekam 2020 eine 0:8-Packung zum Auftakt, Werder fing sich 2016 sechs Gegentore und ein Jahr zuvor wer es der HSV, der nach dem ersten Spiel ein 0:5 verdauen musste.