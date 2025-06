U21-EM 2025 in TV und Livestream – hier siehst du Deutschland – Frankreich im Free-TV

Fans, ein Turnier steht an! Am 12. Juni startet die U21-EM 2025. Mit dabei in der Slowakei: Ein erstklassiger Deutschland-Kader, der den DFB-Fans richtig Grund zur Vorfreude gibt. Die EM-Spiele der U21 finden im Stadion FC Nitra und der MOL-Arena in Dunajska Streda statt. Die U21-EM ist dabei frei empfangbar und dürfte sich hierzulande großer Begeisterung erfreuen.

Schließlich wissen wir alle, welche Bedeutung eine U21 für die kommenden Jahre beim DFB haben kann. 2009 triumphierte Deutschlands U21-Auswahl bei der EM. Damals mit Neuer, Khedira, Hummels, Boateng, Höwedes, Özil, Schmelzer. Alles Spieler, die fünf Jahre später den WM-Pokal in den Nachthimmel von Rio de Janeiro steckten. Gelingt Deutschland bei der U21-EM 2025 wieder der ganz große Coup?

U21-EM 2025: Alle Deutschland-Spiele im Free-TV

Eins steht bereits fest: Fans können das Turnier und die deutsche Mannschaft eng verfolgen – dafür sorgt die Übertragung von „Ran“. Denn alle Spiele der U21-EM werden 2025 auf Sat.1 und ProSieben Maxx ausgestrahlt und sind somit im Free-TV frei empfangbar.

Wer unterwegs ist und keinen Fernseher zur Hand hat, kann auf den kostenlosen Livestream bei „Joyn“ umsteigen oder die U21-EM-Spiele über ran.de oder in der gleichnamigen App streamen. Damit sollte sichergestellt sein, dass niemand in Deutschland den Turnierverlauf der deutschen Mannschaft verpassen muss. Außerdem zeigen „Joyn“ und ran.de ausgewählte Top-Spiele der U21-EM 2025 live.

U21-DFB statt Klub-WM?

Wo sich hierzulande die Vorfreude auf die Klub-WM eher in Grenzen hält (mehr dazu hier), dürften die Spiele der deutschen U21 eine willkommene Abwechslung in der Sommerpause des Vereinsfußballs sein. Dabei dürfen sich Zuschauer auf echte Bundesliga-Power freuen.

Wie weit es Knauff, Reitz, Wanner, Woltemade und Co. mit Deutschland bei der U21-EM 2025 am Ende tatsächlich schaffen, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Dieser Kader gehört zum ganz elitären Favoritenkreis auf den Titel. Und sicher ist auch: Ihr müsst hier zu Hause in Deutschland kein Spiel verpassen und kriegt alles im Free-TV ohne Aufpreis.

DFB-U21 Spieltermine (Halbfinale):