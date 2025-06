FC Bayern München: Heftiger Rückschlag vor Klub-WM? Bosse zum Handeln gezwungen

Die Bundesliga ist vorbei, die Meisterschaft unter Dach und Fach – doch zu Ende ist die Saison für den FC Bayern München nicht. Ab Mitte Juni heißt es in den USA: Klub-WM. Dabei geht es nicht nur um einen Titel, sondern auch um jede Menge Geld.

Entsprechend muss Trainer Vincent Kompany seine besten Spieler aufbieten, um Chancen auf den großen Wurf zu haben. Doch schon jetzt gibt es erste Fragezeichen. Ausgerechnet eine große Abwehrstütze könnte dem FC Bayern München wegbrechen.

FC Bayern München: Dier trägt Verletzung davon

Die Defensive war in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit das große Sorgenkind des Rekordmeisters. Ungewöhnlich oft wackelte die Hintermannschaft des FCB. Das dürfte insbesondere Coach Kompany, einst selbst Weltklasse-Innenverteidiger, sauer aufgestoßen sein. Dazu kamen zahlreiche schwere Verletzungen wie die von Dayot Upamecano und Hiroki Ito.

Und jetzt hat es auch Eric Dier erwischt. Wie die „tz“ berichtet, trug der Abwehrmann vom letzten Liga-Spiel gegen Hoffenheim eine gebrochene rechte Hand davon. Ein TSG-Profi war ihm unglücklich auf diese getreten. Deshalb konnte er bei der Meisterfeier auch nicht alleine die Meisterschale in den Himmel recken.

Neuer Klub wehrt sich

Nun wäre das nicht zwingend das Aus für ihn bei der Klub-WM – doch es gibt weitere Faktoren. Dier wechselt zu Anfang Juli ablösefrei zur AS Monaco. Dank FIFA-Regelungen könnte sich Bayern mit Monaco einigen, dass Dier noch bis zum Ende der Klub-WM (im besten Fall Mitte Juli) für den FCB spielen darf.

Doch wegen der gebrochenen Hand stellt sich Monaco offenbar quer. Dem Bericht zufolge sei es nicht im Sinne des neuen Vereins, würde Dier nochmal für die Bayern (hier liest du mehr zum Verein) auflaufen. Der Spieler selbst sei anfangs zwar nicht abgeneigt davon gewesen. Inzwischen tendiere aber auch er – gerade wegen der Verletzung – zu einer längeren Sommerpause und mehr Regeneration. Zudem wolle er sich schon vor Vorbereitungsstart in der neuen Heimat einleben.

FC Bayern München: Neuer Verteidiger gesucht

Für den deutschen Rekordmeister natürlich ein Rückschlag. Denn neben Min-Jae Kim ist Dier aktuell der einzig fitte Innenverteidiger. Ito fällt für die Klub-WM definitiv aus, Upamecano wackelt noch.

Natürlich könnte man die Lücke mit anderen Spielern des Kaders füllen. Doch weil der FC Bayern München für die nächste Saison ohnehin Verstärkung für die Innenverteidigung braucht, ist es gut möglich, dass Max Eberl und Co. schon vor der Klub-WM einen neuen Mann präsentieren. Oder sie schaffen es, sich mit Dier und Monaco zu einigen. Bedarf zum Handeln besteht so oder so.