Sarah Engels: Kriselt es mit Ehemann Julian? „Streiten uns natürlich mal“

Aktuell hat Sarah Engels einen regelrechten Lauf. Die zweifache Mama ist sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin sehr erfolgreich. Hinzu kommen noch zahlreiche TV-Auftritte sowie Einladungen zu Events. Und auch auf Instagram ist sie als Influencerin aktiv. Ihre 1,7 Millionen Follower hält sie stets auf dem neusten Stand.

Doch auch privat läuft es bei Sarah Engels sehr gut. Nachdem sie sich von ihrem Ex Pietro Lombardi scheiden ließ, fand sie 2019 in Fußballer Julian Büscher ihr neues Glück. Bis heute ist das Paar glücklich und reist mit den Kindern Alessio und Solea durch die Weltgeschichte. Doch trügt der Schein vielleicht? Die 30-Jährige äußert sich nun dazu, ob es in ihrer Ehe auch mal kriselt.

Sarah Engels wird deutlich – „Streiten auch mal“

Dass sich ein Paar hin und wieder mal in die Haare kriegt, dürfte wohl das Normalste der Welt sein. Doch wie sieht das bei Sarah und Julian Engels aus? „Wir streiten uns natürlich auch mal – aber wir beide haben noch nie eine einzige Sekunde aneinander gezweifelt“, erklärt sie im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram.

Die 30-Jährige betont aber auch, dass streiten für sie nicht immer negativ belastet ist. Es sind gerade schwierige Situationen, die sie als Paar nach vorne bringen. „Und eigentlich ist auch genau das so schön. Daran wächst man immer mehr zusammen und wird stärker“, so Sarah Engels.

Sarah Engels schwärmt vom Mamasein

In der Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob sich Sarah Engels ein Leben ohne ihre beiden Kinder vorstellen könnte. Schließlich sind sie ein großer Teil ihres Alltags, der nicht immer sein dürfte. Doch die ehemalige DSDS-Kandidatin hat auf diese Frage eine eindeutige Antwort: „Ich könnte es mir niemals mehr ohne Kinder vorstellen.“

Immer wieder betont die Sängerin, dass ihre beiden Kleinen das Wichtigste für sie seien. „Für mich besteht darin ein tieferer Sinn des Lebens. Es erfüllt mich so sehr Mama zu sein und ich würde sagen, dass es mit das größte Glück der Welt ist“, schreibt sie. Sarah Engels scheint demnach nicht nur glücklich in ihrer Ehe mit Julian zu sein, sondern auch mit ihrem gesamten Familienleben.