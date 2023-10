Dieter Bohlen erlebt den Horror auf Mallorca: „Meine Fresse“

Egal ob als Mitglied der Band „Modern Talking“, als Hit-Produzent oder aber auch als Juror in Casting-Shows wie DSDS oder „Das Supertalent“: Was Dieter Bohlen anfasst, wird zu Gold. Doch auch ein Pop-Titan hat mit Problemen zu kämpfen. Auf Mallorca erlebte er jetzt den absoluten Horror.

Auch bei Dieter Bohlen läuft eben nicht alles glatt. Der 69-Jährige berichtete seinen rund 1,5 Millionen Followern auf Instagram jetzt von einer absoluten Horror-Woche auf Mallorca! Was ist dem gefeierten Pop-Titan nur widerfahren?

Dieter Bohlen berichtet von kaputten Schlössern – und das ist noch nicht alles

„Ich hatte nur eine Woche auf Mallorca, also meine Fresse, erst einmal: Meine Schließanlage ist ausgefallen. Alle Türen gingen nicht mehr auf und nicht mehr zu. Ich habe deutsche Schlösser vom aller feinsten. Die haben das nicht hingekriegt natürlich. Jetzt kommt dazu deutsche Schlösser dauern vier Wochen. Solange dauert es bis ich die Bude wieder auf- und zuschließen kann“, erzählte Bohlen aufgeregt in seiner Instagram-Story.

Doch das war noch längst nicht alles, was der Musikproduzent auf Mallorca erlebte: „Aber vorgestern war der Hammer. Da ist irgendwie ein Rohr gebrochen und ich stand wirklich bis zu den Knöcheln im Wasser“, berichtete Bohlen seinen Fans weiterhin.

Pop-Titan macht mysteriöse Ankündigung

Jetzt sei er wieder zurück in Deutschland. „Für eine Woche allerdings nur. Dann bin ich wieder weg.“ Und dann machte er noch eine zusätzliche Ankündigung, bei welcher der ein oder andere Fan hellhörig werden dürfte. „Und diese Woche mach ich ‚Dieter sucht den Super-Juroren‘. Ich treff mich also die ganze Woche mit Menschen, die gerne in der Jury sitzen wollen. Fragt mich nicht wer, ich werd’s euch nicht sagen.“ Langweilig wird es bei Dieter Bohlen also wirklich nie.