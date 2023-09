„DSDS“: Ex-Teilnehmerin zieht erschreckendes Fazit – „So viel Hass“

Dass bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dürfte mittlerweile allseits bekannt sein. Spätestens die vergangene Staffel deckte schonungslos auf, wie sehr es manchmal im Kessel brodelt. Wir erinnern uns nur an den Zoff zwischen Dieter Bohlen und Rapperin Katja Krasavice, die sich ob der unpassenden Bemerkung Bohlens gegenüber einer DSDS-Kandidatin in die Haare gekriegt hatten.

Doch auch fernab des „DSDS“-Studios ist das Leben für die Kandidatinnen und Kandidaten der RTL-Castingshow nicht einfach. Schließlich waren sie vor ihrer Teilnahme meist völlig unbekannte Persönlichkeiten, die durch die Aufmerksamkeit, die ihnen „Deutschland sucht den Superstar“ beschert, von jetzt auf gleich zu Prominenten aufsteigen.

Alicia-Awa nahm 2019 bei DSDS teil

Ein Problem, das auch Alicia-Awa Beissert kennt. Die 25-Jährige aus Castrop-Rauxel nahm 2019 an der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil, belegte im Finale den vierten Platz. Im Interview mit der deutschen Ausgabe des Playboy“ sprach die Sängerin ganz offen über die Schattenseiten ihres „DSDS“-Abenteuers.

„Es zwar schön, plötzlich so viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, aber das hatte auch seine Schattenseiten. Viele Menschen haben ihren Frust an mir ausgelassen, mir und meiner Familie wurde der Tod gewünscht“, sagt Alicia-Awa in der deutschen Ausgabe des „Playboy“.

DSDS-Star nahm zwölf Kilo ab

Und weiter: „Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger und sensibler Mensch, und dass so viel Hass auf mich zukam, der noch nicht mal auf meinen Gesang bezogen war, hat mir zugesetzt. Ich habe in der Zeit zwölf Kilo abgenommen, weil es mich so gestresst hat.“

Mittlerweile habe sie sich an den Hass, der auch im Netz auf sie einprasselt, gewöhnt, sagt die 25-Jährige. Ihr Motto: „Nimm keine Kritik von Leuten an, die du nicht von dir aus nach Rat fragen würdest. Ich finde, das bringt es auf den Punkt.“