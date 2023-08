DSDS-Star völlig fertig: „Was habe ich mir da geben lassen?“

Sie hat die vergangene Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ zwar nicht gewonnen, allerdings wurde wohl über keine andere „DSDS“-Kandidatin so viel gesprochen, wie über sie: Jill Lange.

Wir erinnern uns: RTL-Star Dieter Bohlen hatte die junge Frau, die unter anderem schon in Shows wie „Are you the one“ oder „Ex on the beach“ aufgetreten war, vor laufender Kamera gefragt, ob sie nach dem Abi auch etwas „Normales“ gemacht habe, oder sich bloß habe „durchnudeln lassen“. Ein Sexismus-Skandal war geboren. Wochenlang wurde über die unpassenden Worte des „DSDS“-Jurors debattiert. Katja Krasavice lag fortan mit dem Poptitan im Dauer-Clinch.

Jill Lange und der DSDS-Skandal

Doch was wurde nach dem Skandal eigentlich aus Jill Lange? Die zeigt sich zumeist in bester Laune bei Instagram. Zuletzt jedoch teilte sie auch ein Bild in ihrer Story, das Grund zur Sorge machte. So ließ sich der Realitystar den Impfstoff „Ixiaro“ verabreichen. Der soll vor Japanischer Enzephalitis schützen, einer Krankheit, die Gehirnentzündungen verursacht.

Doch scheinbar ist Jill die Impfung gar nicht gut bekommen. Sichtlich geschwächt liegt die TV-Schönheit im Bett. Schreibt: „Ein paar Stunden nach dieser Impfung heute war ich knockout. Habe bis jetzt einfach die heftigsten Nebenwirkungen. Was zur Hölle habe ich mir da geben lassen?“

Jill Lange geschwächt im Bett

Durchaus sind Nebenwirkungen bei dieser Impfung nicht ungewöhnlich. Kopfschmerzen und Muskelschmerzen beispielsweise, treten nach einer Impfung mit „Ixiaro“ sehr häufig auf. Weniger häufig, aber auch möglich sind Übelkeit, Hautauschlag, Müdigkeit, grippeähnliche Symptome oder Fieber.

Dann kann man nur hoffen, dass sich der DSDS-Star schnell wieder erholt. Sie wird ihre Fans auf ihrer Instagram-Seite aber sicherlich bestens auf dem Laufenden halten. So will die Reality-Schönheit schließlich bald auf große Reise gehen. Vermutlich auch der Grund, warum sie sich impfen ließ.