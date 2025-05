DSDS-Star Daniel Lopes über seine Depression: „Ich war völlig am Ende“

Daniel Lopes, bekannt aus der ersten Staffel von „DSDS“ 2002, durchlebte nach seinem plötzlichen Ruhm eine schwere Krise. Obwohl er mit der Castingshow schlagartig berühmt wurde, verflog der Erfolg schnell.

In einem „Gala“-Interview beschrieb er 2024 die Schattenseiten seines plötzlichen Aufstiegs: „Du glaubst, alle sind deine Freunde und alle behandeln dich gut. Plötzlich hast du kein Geld und keinen Fame mehr und alle Leute verlassen dich. Damit sind einige Traumata verbunden und alle verlassen dich.“

2013 verließ er Deutschland aufgrund finanzieller Probleme und zog nach Brasilien. Dort schnitt ihn seine verzweifelte Situation immer weiter von der Außenwelt ab. „Ich war völlig am Ende, habe mich im Haus meiner Mutter eingeschlossen und bin monatelang nicht rausgegangen,“ teilte Daniel in einem aktuellen „Bild“-Interview offen mit. Seine Depressionen führten ihn in eine besonders dunkle Phase, die sogar Suizidgedanken hervorrief.

Liebe als Rettung: „DSDS“-Star findet neue Hoffnung

In dieser schweren Zeit fand Daniel Lopes durch seine Frau Magna Cavalcante eine neue Perspektive. „Magna holte mich durch ihre Liebe langsam zurück ins Leben“, erläuterte er. Sie habe ihm gezeigt, dass er auch ohne Geld ein wertvoller Mensch sei. Die beiden bekamen später einen Sohn, was Daniels Leben weiter ins Positive lenkte.

Auch beruflich bekam der „DSDS“-Star wieder Boden unter die Füße. Zwar hat er noch immer Phasen der Traurigkeit, doch er geht heute anders damit um. „Ich weiß, dass das Leben lebenswert ist und erkenne meinen eigenen Wert,“ sagte er. Daniel hat aus seiner Zeit bei „DSDS“ und den darauffolgenden Jahren gelernt, sich selbst zu akzeptieren und zu verstehen.

Seine Geschichte ist ein Beweis dafür, dass der Ruhm vieler „DSDS“-Kandidaten schnell verblassen kann, doch Liebe, Akzeptanz und Selbstreflexion helfen können, selbst aus den schwersten Krisen zurückzufinden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.