DSDS: Fans gehen auf Katja Krasavice los: „Eklig und respektlos“

Es ist ein Thema, das noch immer schwelt. Zu Beginn der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz: DSDS) hatte sich Jurypräsident Dieter Bohlen mit einer unangebrachten Bemerkung gegenüber Kandidatin Jill Lange bei Jury-Kollegin Katja Krasavice ins Aus geschossen.

Die Frage, ob sie nach dem Abi etwas Normales gemacht habe oder sich nur durchnudeln ließ, stieß bei Reality-TV-Kandidatin Jill Lange sowie bei DSDS-Star Katja Krasavice auf so viel Ablehnung, dass die Rapperin mit „Frauen“ gar einen Song für weibliche Selbstbestimmung und wohl auch ein bisschen gegen Dieter Bohlen schrieb.

DSDS-Star Katja Krasavice unter Beschuss

Im Video zu dem Song sehen wir nämlich immer wieder einen Dieter-Bohlen-Doppelgänger in Posen, die dem Musikstar wohl so im echten Leben gar nicht passen würden. Für Aufregung sorgt aber auch eine Szene in einer Kirche, in der zwei Frauen vor dem Altar stehen, sich küssen und später auch noch hemmungslos mit Katja Krasavice züngeln.

Eine Szene, die manch christlichem Zuschauer übel aufstieß. „Es ist sehr eklig und respektlos, ständig das Christentum und die Kirche in den Dreck zu ziehen. Ich verstehe nicht, was diese Religion dir getan hat, aber damit hast du wenigstens dein wahres Gesicht gezeigt“, schreibt eine Instagramfollowerin. Ein weiterer Follower ergänzt: „Du ziehst unsere Religion total in den Dreck und diese Aktionen finde ich einfach unsympathisch. Möge Gott dir verzeihen. Was ist falsch mit dieser Menschheit?“

Kritik für DSDS-Star Katja Krasavice

Während ein Dritter zetert: „Ich finde es einfach respektlos die Werte von anderen Menschen so mit Füßen zu treten. Egal ob Moschee, Synagoge oder Kirche, das hat etwas mit Respekt und Akzeptanz zu tun.“ Und ein Vierter schreibt: „Vergib ihr, oh Herr, sie weiß nicht, was sie da tut.“

Ob Katja Krasavice mit der Szene wirklich Gott oder die Kirche beleidigen wollte, ist fragwürdig. Eher ging es ihr wohl darum, auf die Selbstbestimmtheit der Frau aufmerksam zu machen, die in vielen Religionen auch heute noch eine nur untergeordnete Rolle spielt.