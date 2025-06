Kaum wiederzuerkennen! Bikini-Foto von „DSDS“-Star lässt Fans staunen

2018 eroberte Marie Wegener (23) im zarten Teenageralter von 16 Jahren bei „Deutschland sucht den Superstar“ die Herzen zahlreicher RTL-Zuschauer. Mit ihrer gefühlvollen und reifen Stimme und der Ballade „Königlich“ entschied sie den Showdown für sich. Mit weitem Vorsprung stand sie als „DSDS“-Siegerin fest. Doch was macht die mittlerweile 23-Jährige heute?

Neben ihrer Gesangskarriere unter dem Künstlernamen Marie Lane und einem Studium hat sich Marie auch optisch sehr stark verändert. Sie fasziniert ihre Anhänger aktuell auf Instagram mit einem freizügigen Schnappschuss.

„DSDS“-Star Marie Wegener genießt ihren Kroatien-Urlaub

In einem türkisen, eng anliegenden Bikini mit Perlenschmuck posiert Marie unter der strahlenden Sonne am Pool in Kroatien. „Bräunen in Kroatien“, lautet ihre kurze, aber klare Bildbeschreibung. Anhänger, die sie seit ihrer „DSDS“-Teilnahme nicht mehr verfolgt haben, dürften ziemlich überrascht sein.

++ auch für dich interessant: „DSDS“-Star Mark Medlock feiert Comeback – der Grund überrascht ++

Viele dürften sich sogar verwundert die Augen reiben. Denn statt der dunkelblonden DSDS-Teilnehmerin steht nun eine brünette, junge Erwachsene vor der Kamera.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Aktueller Instagram-Beitrag von Marie Wegener: Sie posiert in einem eng anliegenden Bikini unter der kroatischen Sonne.

Ihre Fotos schlagen bei den Fans hohe Wellen

Die Reaktionen ihrer Fans gemischt aus. Einige sind total überwältigt von ihrem aktuellen Look, während andere sich nach der alten Marie sehnen.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Wow, so traumhaft. Bezaubernd!“

„Genieß die Zeit, du hast es dir verdient!“

„Steht dir gut. Tolle Augen, tolle Ausstrahlung und schöne Figur.“

„Was für ein Körper du hast. Da wird man neidisch.“

„Bei dir stimmt alles – die Stimme und du könntest auch als Model arbeiten. Sehr sexy.“

„Die kleine schüchterne Marie von DSDS ist heute eine absolute Traumfrau.“

„Ich bin ein großer Fan von dir und kenne dich noch von DSDS 2018. Ich muss wirklich sagen, dass aus der damaligen 16-jährigen eine wunderschöne Frau geworden ist. Ich finde deine Musik immer noch so toll wie früher.“

Schlussendlich wird der „DSDS“-Star seinen Fans bestimmt noch vielseitigere Einblicke in ihre Erholungszeit geben. Sie dürfen gespannt sein.