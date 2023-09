DSDS: Ex-Bohlen-Favoritin will ausgerechnet HIER ihren großen Durchbruch schaffen – was der Poptitan wohl davon hält?

In der 20.Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zählte Rose Ndumba lange zu den Favoriten von Dieter Bohlen. Die 24-Jährige strahle den so oft zitierten „Star Appeal“ aus, den es zum Superstar brauche.

Allerdings war der große Traum vom DSDS-Titel in der ersten Live-Show schon wieder vorbei. Nach ihrem Auftritt ahnte der Poptitan zwar schon, dass es für sie nicht reichen würde, doch das DSDS-Urgestein betonte: „Du gehörst auf eine Bühne!“ Und auf solch eine hat es Rose Ndumba nun auch wieder geschafft – allerdings hatte Dieter Bohlen sich das wohl etwas anders vorgestellt.

DSDS-Star in neuem Format

Und zwar fand sich Rose plötzlich auf Mallorca am Ballermann wieder und probierte sich als Partyschlagersängerin. Im Rahmen des neuen Streaming-Formats „Party Workers“ auf Joyn musste die Essenerin sich als Entertainerin auf der Ballermann-Bühne beweisen. Zwei Wochen lang leben zehn junge Menschen in einer Finca auf engstem Raum zusammen. Um ihren Komfort beizubehalten, müssen pro Abend drei Party Worker Jobs im mallorquinischen Nachtleben absolvieren.

Bei DSDS war Rose vor allem für ihre Rapeinlagen bekannt, aber wie die 24-Jährige im Interview mit dieser Redaktion verrät, war ein Auftritt am Ballermann schon lange ein Traum von ihr. „Ich finde es immer lustig, wenn mich Leute unterschätzen. Klar habe auch ich meine Schlagersong-Präferenzen. Für mich war es echt Schicksal, als ich mein erstes Angebot bekommen habe, am Ballermann einen Schlagersong zu performen. Ich habe auch schon vorher überlegt, ob ich Schlager machen sollte.“

DSDS-Star Rose Ndumba macht bei „Party Workers“ mit. Foto: Joyn

Die Rampensau performte in der Münchner Kindl Arena den Megahit „Er gehört zu mir“ von Marianna Rosenberg. „Das war einfach so lustig, weil alles so spontan war. Als ich zwischendurch nicht mehr wusste, wie die Strophe weitergeht, habe ich einfach das Publikum weitersingen lassen. Vielleicht werde ich noch öfter auf dem Ballermann performen“, kündigt Rose groß an.

Wird Rose der neue Schlagerstar auf Mallorca?

Seit ihrer Zeit bei „Party Workers“ sei ihr Lieblingssong Bumsbar von Ikke Hüftgold, Schürze und DJ Robin. Das Essener Energiebündel könne sich aber gut vorstellen, mit einem eigenen Malle-Hit am Ballermann durchzustarten. Mit dieser Entwicklung hätte Poptitan und Mentor Dieter Bohlen wohl nicht gerechnet, oder?

„Ich glaube, wenn Dieter das hört, würde er sich total schlapp lachen und würde sogar sagen, dass ich das packen könnte. So wie er mich kennengelernt hat, weiß er genau, dass ich einfach mache, worauf ich Lust habe“, ist sich die 24-Jährige sicher. Und weiter: „Vielleicht würde er auch sagen, dass mir Rap besser steht – aber das schließt den Ballermann ja nicht aus – Katja Krasavice war zum Beispiel auch da.“

Noch mehr News:

Wer sich von dem neuen angehenden Mallorca-Star selbst ein Bild machen will, kann die Folge bei Joyn kostenlos streamen. Immer donnerstags erscheinen jeweils zwei der insgesamt 16 Folgen.