Sarah Engels: Plötzlich meldet sich dieser Ex-DSDS-Moderator bei ihr – „Will euch auf etwas hinweisen“

Es war der Anfang von ihrem Märchen: Im Jahr 2011 nahm Sarah Engels an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teil, wurde Zweite und lernte dort ihren späteren Ehemann Pietro Lombardi kennen. Mittlerweile ist sie zum zweiten Mal verheiratet, doch ihrer Karriere als Sängerin tat das keinen Abbruch.

Am Freitag (25. August) veröffentlichte Sarah Engels ihre neue Single „Para Siempre“ – ein Sommerhit, der zum Tanzen einlädt. Jetzt meldet sich jemand öffentlich zu Wort, den die 30-Jährige nur all zu gut kennen dürfte: Marco Schreyl – jener DSDS-Moderator, der mit ihr 2011 bis zum Finale auf der Bühne mitfieberte und in der 19. Staffel 2022 sein Comeback als solcher feierte.

Sarah Engels: Marco Schreyl macht es öffentlich

Der TV- und Radiomoderator hat sich ihren neuen Song offenbar schon angehört und will der Öffentlichkeit nun etwas mitteilen. Auf Instagram legt der 49-Jährige los:

„Bevor die Arbeit losgeht, will ich euch auf etwas hinweisen und das mache ich ja nicht alle Tage. Es ist auch für mich was Besonderes. Weil nämlich die Frau, die als Mädchen in der Show angefangen hat, in der es ums Singen ging, die ich moderiert habe, heute zu Deutschlands Künstlern und Künstlerinnen gehört, die echt was zu sagen haben“, so Marco Schreyl, der an dieser Stelle noch nicht aufhört, Sarah zu loben.

Diese Songs sang Sarah Engels bei DSDS:

Casting: „Run“ – Leona Lewis

Recall: „Hurt“ – Christina Aguilera

Finale: „How will I know“ – Whitney Houston

„Sarah Engels hat was Neues raus. Eine Single, die ich finde, man gut nutzen kann bei diesem Wetter heute, um aus diesem grauen Wetter einen Sonnenschein zu machen. Weil es echt ein toller Sommersong ist, sie hat ihren Schatz dabei.“

Mit Schatz meint Schreyl Julian Engels, Sarahs Ehemann, der auch im Video zu „Para Siempre“ als Protagonist mitwirkt.

Für den einstigen DSDS-Moderator hat es Sarah Engels also einfach drauf. Nicht umsonst richtet er seine nächsten Worte direkt an die Sängerin: „Ich wünsche Sarah für diesen Song von Herzen das Beste. Und ich bin sehr sehr stolz auf dich. Sehr.“

So viele Lobeshymnen von dem Showbiz-Erfahrenen lässt die Kölnerin natürlich nicht einfach so unkommentiert stehen. Auf ihrem Instagram-Kanal reagiert Sarah schon nach kurzer Zeit und ist sichtlich happy: „Aww, was für liebe Worte von meinem lieben Marco.“