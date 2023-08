Sarah Engels: Heißes Urlaubs-Bild – verwirrt Fans – „Finde ich übertrieben“

Sarah Engels ist mehr als happy. Die Sängerin ist eine echte Sonnenanbeterin und freut sich aktuell riesig, dass im Raum Köln – wo sie zusammen mit ihrem Mann Julian und den Kindern Alessio und Solea wohnt – endlich wieder die Sonne rauskommt und die Temperaturen steigen.

Zur Feier des Sonnentages hat Sarah Lombardi eine kleine Überraschung für ihre Fans. Ein sexy Foto aus Zypern mit einer Ankündigung. Doch ihre Fans haben nur Augen für ein Detail.

Sarah Engels zeigt sich sexy auf Zypern

Auf dem Bild posiert Sarah braun gebrannt im Minirock und knappen Sommeroberteil inmitten einer Gasse von Zypern. Dazu schreibt die 30-Jährige: „Ready for second summer? Heute hat sich endlich mal wieder die Sonne blicken lassen, nachdem es in den letzten Tagen/Wochen nur geregnet hat.“

Was für ihre Fans aber besonders spannend sein dürfte, sind die folgenden Worte: „Nicht mehr lange, dann kommt endlich mein neuer Song raus. Dafür brauchen wir definitiv gutes Wetter!!! Ahhhh ich freu mich schon.“

Für den Videodreh des neuen Songs ist Sarah Engels im Juli auf die griechische Insel Zypern geflogen, das Bild könnte ein erster Vorgeschmack auf das sein, was im Videoclip zu sehen sein wird. Eine sexy Latina, die Sommervibes versprüht.

Sarah Engels: Foto sorgt für Diskussionen

Eine Sache stört ihre Instagram-Follower allerdings, als sie das Foto sehen. Die Kommentare dazu häufen sich:

„Unnatürlich braun! Gesund auch nicht!“

„Sieht nicht mehr wirklich schön aus“

„Findest du nicht, dass du schon übertrieben gebräunt bist“

„Guten Abend Frau Engels. Sind Sie wirklich so braun gebrannt? Oder ist da ein Filter drübergelegt?“

„Die Bräune finde ich übertrieben und bestimmt nicht nur von der Sonne“

„Oh seid ihr alle so naiv……natürlich Selbstbräuner und zwar jede Menge“

Einem Fan wird die ganze Diskussion zu bunt, er schreibt: „Jetzt haben natürlich alle was an der Bräune auszusetzen. Klar, in Deutschland hat es 3-4 Wochen fast ununterbrochen geregnet und jeder, der hier blieb, sieht aus wie ne Kalkleiste. Dann muss man natürlich was gegen Bräune haben.“

Sarah Engels selbst löst das Rätsel um ihre Sommerbräune nicht auf, sie genießt derweil wahrscheinlich lieber die Sonne – schließlich sagt sie in ihrer Instastory noch: „Wenn die Sonne morgens scheint, hat man direkt Energie für den Tag und ist direkt gut gelaunt.“