Sarah Engels schaut EM-Spiel – und dreht völlig durch: „Das ist unfassbar!!!!“

Es war eine Wahnsinns-Partie zwischen Kroatien – Italien am Montag (24.06.) im EM-Gruppenfinale. In aller letzter Sekunde schaffte Titelverteidiger Italien das, womit am Ende niemand mehr rechnete: Ein Ausgleichstor und damit den Einzug ins Achtelfinale.

Eine, die sich das Fußball-EM-Spektakel nicht entgehen ließ, war Sarah Engels. Die Sängerin hat italienische Wurzeln mütterlicherseits und war ganz klar auf der Seite der Italiener.

Sarah Engels drückt Italien die Daumen

Die Partie Kroatien – Italien war ein nervenaufreibendes Spiel für alle Zuschauer. Auch für Sarah Engels. Und das aus gutem Grund:

Erst verschoss Kroatiens Nationalheld Luka Modrić einen Elfmeter in der 55. Minute, traf dann aber nur eine Minute später zur 1:0-Führung. Titelverteidiger Italien kämpfte seitdem bis zum Schluss für ein Tor.

Und dann, 30 Sekunden vor Schluss der achtminütigen Nachspielzeit, passierte es: Italien traf zum 1:1 – und schaffte es damit ins Achtelfinale. Gegner Kroatien flog demnach doch noch aus dem Turnier.

Sarah Engels: „Ich drehe durch!!“

Tränen bei den Kroaten und Jubelschreie bei den Italienern – auch bei Ex-DSDS-Sternchen Sarah Engels. In ihrer Instagram-Story filmte sie sich beim Fußballgucken, schrieb in der 67. Minute, als es noch 1:0 für die Kroaten stand: „Ich drehe durch!!“

Als es den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit gab, konnte Sarah nicht mehr an sich halten. „Jaaaaa!!!“ oder „Das ist unfassbar!!!! Ich glaube das nicht!!“ kommentierte die Fußballbegeisterte im Netz – und war damit sicher nicht allein. Auch ihr Liebster, Ehemann Julian, zeigte der Mannschaft seine Unterstützung und ging am nächsten Tag gleich mal im Italientrikot Joggen. Prompt schrieb seine Frau Sarah Engels dazu: „Das Italien-Trikot steht dir richtig gut amo.“

Das nächste Mal zittern darf Sarah nun am kommenden Samstag (29.06.) um 18 Uhr – dann trifft Italien im Achtelfinale auf die Schweiz.