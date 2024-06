Sarah Engels: Ihre Fans haben eine Bitte – doch die Sängerin muss ablehnen

Sarah Engels hat sich als eine DER Stimmen in der deutschen Musikszene etabliert. Mit ihrer anfänglichen Bekanntheit durch die Castingshow „DSDS“ hat sie sich zu einer vielseitigen Künstlerin entwickelt, die sowohl mit ihrer Musik als auch durch ihre Präsenz in anderen TV-Formaten von sich reden macht.

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es wie am Schnürchen: Nach der Trennung von Pietro Lombardi fand die 31-Jährige in Partner Julian die große Liebe. Gemeinsam besuchten die beiden vor kurzem eine Hochzeit – Fans haben danach nur eine Bitte an die Sängerin.

Sarah Engels: Fans haben innigen Wunsch

Sarah Engels lässt die Herzen vieler Fans nicht nur bei Auftritten auf der Bühne höher schlagen. Via Instagram begleiten sie täglich 1,8 Millionen Menschen in ihrem Alltag. Kürzlich durften ihre Anhänger über eine rührende Geste der Sängerin staunen. Für ein frisch getrautes Paar gab Engels ihren erfolgreichen Song „Für Immer“ zum Besten, den sie erst im März 2024 veröffentlicht hatte.

Fans der Künstlerin waren auf Anhieb begeistert und hatten danach vor allem einen Wunsch: Sarah Engels für IHRE Hochzeit zu buchen. Dies fragten Follower der 31-Jährigen in einer Q&A-Runde auf Instagram. Doch gespannte Hörer muss die Zweifachmama erst einmal enttäuschen.

Sarah Engels muss Follower vertrösten

„Singst du auf Hochzeiten? Kann man dich buchen?“, wurde auf Instagram die Frage vieler Fans laut, nachdem Sarah Engels kürzlich ein Brautpaar mit ihrem Gesangstalent verzauberte. Vorerst wird dieses Angebot jedoch ins Wasser fallen.

+++Sarah Engels postet Bild aus EM-Stadion – Fans sind fassungslos! „Braucht keiner“+++

„Seit ‚Für Immer‘ bekomme ich so viele Anfragen, auf Hochzeiten zu singen, und das ehrt mich natürlich sehr, dass ihr mich an eurem Ehrentag dabei haben wollt. Aber leider ist das zeitlich oft total schwierig zu realisieren.“ Ihre Community ermutigt Engels dennoch, sich zu melden. Vielleicht wird der Traum ihrer Fans in naher Zukunft doch noch wahr.

Sarah Engels selbst heiratete nach der Trennung von Pietro Lombardi erneut 2021 nahe Heidelberg im Kreise von Freunden und Familie. Knapp zwei Jahre später gaben sich die Sängerin und ihr Julian auf Bali noch einmal das Ja-Wort.