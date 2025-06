„Die Simpsons“: Trauer zum Ende der neuen Staffel – Marge stirbt

Sie ist eine der beliebtesten Figuren der Kultserie „Die Simpsons“. Ihr blauer Haarturm ist legendär, sie ist eine Ikone. Doch nun – so berichtet es „The Sun“ – scheint es, als wäre Marge Simpson verstorben.

Die beliebte Serie „Die Simpsons“ schockiert ihre Fans im Finale der 36. Staffel. In der Folge „Estranger Things“ starb Marge anscheinend. Die Szene zeigt jedoch eine Zukunftsversion. Marge war seit 1989 eine der zentralen Figuren der Serie, hielt die Familie stets mit aller Kraft zusammen.

Marge Simpson stirbt im Staffelfinale

Die Episode thematisiert die Beziehung von Bart und Lisa, die sich entfremden. Marge hat Angst vor diesem Szenario. Tatsächlich zeigt die Folge – nach einem Zeitsprung – 35 Jahre später, dass ihre Sorge real geworden ist. Lisa unterstützt den im Altersheim lebenden Homer nach Marges Tod finanziell, während Marge selbst im Himmel erscheint.

Die Episode zeigt Marges Beerdigung als emotionalen Höhepunkt. Homer trauert am Grab seiner Frau, umgeben von Familie und Freunden. Eine alte Videobotschaft lässt ihre Kinder erkennen, wie wichtig ihre Verbindung ist. Schließlich retten Bart und Lisa gemeinsam ihren Vater aus Florida und bringen ihn nach Hause.

Marge Simpson trifft einen Rockstar

Marge schaut zufrieden aus dem Himmel auf ihre Familie. „Ich bin so glücklich, dass meine Kinder wieder in der Nähe sind“, sagt sie. Überraschend trifft sie Beatles-Legende Ringo Starr im Jenseits. „Ich bin einfach so froh, dass wir im Himmel verschiedene Menschen heiraten dürfen“, erklärt sie.

Die genauen Umstände von Marges Tod bleiben unbekannt. Doch die Episode bleibt emotional: Sie zeigt sowohl Verlust als auch die Kraft familiärer Zusammengehörigkeit. Während Marge über ihre Lieben wacht, führt „Die Simpsons“ die komplexen Bindungen der Charaktere bewegend fort.

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Marge Simpson in der kommenden Staffel wieder auftaucht. So ließen die Macher auch ihren Mann Homer bereits sterben. Auch hier: Weit in der Zukunft.

