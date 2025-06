Lotto-Spieler knackt Mega-Jackpot – mit der Reaktion seiner Frau hat er nicht gerechnet

Endlich im Lotto gewinnen scheint für viele Menschen zu schön, um wahr zu sein. Kein Wunder, dass sowohl Lotto-Gewinner als auch Angehörige ihr großes Glück im ersten Moment nicht fassen können.

So erging es auch einem Lotto-Spieler in dem Stadtteil Surrey in Vancouver (Kanada). Er knackte einen Rekord-Jackpot – doch ausgerechnet seine eigene Frau wollte ihm das nicht glauben.

Lotto-Gewinn: Frau reagiert sauer

Die letzten Tage waren für Justin Simporios sehr emotional. Er wurde nicht nur binnen weniger Stunde zum Multimillionär – er stellte mit seinem Gewinn von rund 80 Millionen US-Dollar (umgerechnet 71 Millionen Euro) auch einen Rekord auf, gewann damit den größten Einzelgewinn, den jemals jemand in Kanada erzielt hat.

Laut „Vancouver Sun“ war das Ganze auch für den Lotto-Spieler selbst zunächst schwer zu begreifen. Bei einem offiziellen Pressetermin inklusive symbolischem Millionen-Check flossen bei Simporios einige Tränen. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, und jetzt, wo es real ist, wird es mir langsam bewusst“, erklärte er und sprach von „Freudentränen.“

Seine Frau reagierte allerdings ganz anders auf den riesigen Gewinn. Als er am Tag der Ziehung des Lotto-Gewinns abends herausfand, dass jemand aus Surrey gewonnen hatte, scherzte er zunächst nur, dass er der Glückliche sei. Sie reagierte sauer, hatte andere Sorgen – das Kind des Paares war nämlich krank. „Hör sofort mit diesem Witz auf, deine Tochter ist krank und schläft.“ Doch Simporios ließ nicht locker.

Lotto-Spieler will Gutes tun

Um Frau und Kind nicht zu stören, kontrollierte der 35-Jährige mit Hilfe einer Taschenlampe seine Zahlen auf dem Lotto-Schein mit den Gewinnnummern. Dann wurde es ihm klar. „Oh, ich habe geschrien, ich habe gebrüllt, ich habe geweint, ich habe das Licht angemacht“, erinnert sich der Glückliche. Seine Frau reagierte erst wieder sauer – doch dann erklärte ihr Mann ihr, dass sie nie wieder arbeiten müssen.

Tatsächlich fackelte Justin Simporios nicht lange und kündigte seinen Job als Logistikmitarbeiter schon kurz darauf. Von dem Lotto-Gewinn möchte sich die Familie ihr Traumhaus kaufen, außerdem möchte der Lotto-Spieler seiner Mutter den Ruhestand ermöglichen und den Studienkredit seiner Schwester abbezahlen. Ansonsten möchte er sich in der Gemeinschaft engagieren. „Ich hatte schon früher Probleme und brauchte Hilfe“, sagte der Kanadier. „Auch wenn ich nur ein bisschen Freude schenken kann, möchte ich helfen, wo ich kann.“

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.