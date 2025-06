Lotto-König Chico zieht Schlussstrich! „Das erste und letzte Mal“

Der bekannte Millionär Chico aus Dortmund ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Nach seinem Lotto-Gewinn im Jahr 2022 wendete sich das Leben des ehemaligen Kranfahrers um 180 Grad. In diesem Jahr gelang Kürsat Yildirim, wie Chico mit bürgerlichem Namen heißt, auch der Durchbruch im TV.

Mit „Promis unter Palmen“ feierte er sein Reality-Debüt. Doch in Episode sechs war bereits Schluss – Lotto-König Chico flog nach einem Streit mit Influencerin Lisha Savage kurzerhand aus der Sendung (DER WESTEN berichtete). Doch war „Promis unter Palmen“ erst der Anfang seiner Reality-TV-Karriere? Auf diese Frage hat Chico einem bekannten Podcaster jetzt eine ganz klare Absage erteilt.

Lotto-König Chico zieht die Reißleine

Im Interview mit „Blitzlichtgewitter“ hat Chico kürzlich Rede und Antwort gestanden, wie seit Sonntag (22. Juni) bei Instagram zu sehen ist. Und wie man den Lotto-Millionär kennt, redete er auch hier nicht lange um den heißen Brei herum. So folgte auf die Frage „Welche Reality TV Show würde dich denn glücklich machen in naher Zukunft?“ die klare Antwort: „Ich mach keine Reality mehr.“

Der Podcaster will das nicht einfach so stehen lassen und hakt nach? „Nein?“ Chico erwidert ein deutliches „Nein“ und erklärt: „Ich mache keine Reality mehr. Das war das Erste und letzte Mal.“ Doch was ist der Grund?

Chico glättet Wogen nach Streit mit Lisha

Auch darauf hat der Lotto-König aus Dortmund eine deutliche Antwort: „Ist nicht mein Ding. Aber ich hab meine Erfahrungen gemacht.“ Für viele Zuschauer von „Promis unter Palmen“ dürfte er vor allem durch die Streitigkeiten mit Reality-Sternchen Lisha in Erinnerung geblieben sein.

Zwischen den beiden sollen sich die Wogen nach dem Aus in der Sat.1-Sendung aber mittlerweile geglättet haben. „Ich hab auch ganz tolle Menschen kennengelernt. Auch Lisha. Nein ehrlich jetzt. Wir haben gestritten, aber ich habe sie wirklich im Herzen und ich komme mit jedem klar. Aber Reality bin ich raus.“

Das gab Lotto-Chico im Übrigen auch schon im März im Interview mit DER WESTEN an. „Ich mache keine Reality-Show mehr“, stellt er schon damals gegenüber dieser Redaktion klar. Dabei stellte er damals aber in Aussicht, dass, wenn das Geld stimmen würde, er sich sogar eine Teilnahme beim Dschungelcamp vorstellen könnte. Welche Summe dem Dortmunder dabei in den Sinn kam, kannst du hier nachlesen >>>.