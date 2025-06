NRW: Opa Nikolaus möchte mit dem Enkel ins Spielzeuggeschäft – es ist das letzte Mal

Schwerkranke Menschen haben oft bescheidene Wünsche – und oft wollen sie bestimmte Dinge noch ein letztes Mal tun. Dinge, welche sie ihr ganzes Leben immer wieder gemacht haben. So war es auch bei Nikolaus aus NRW.

Der ASB-Wünschewagen erfüllt schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch. Nikolaus aus dem Hospiz Münster (NRW) hatten einen selbstlosen Wunsch: Er wollte noch ein letztes Mal mit seinem Enkel in ein Spielzeuggeschäft.

NRW: Mama Saskia war ebenfalls mit dabei

Auf seinem Instagram-Account berichtet der Wünschewagen von dem rührenden Ausflug. Es ging zum „Smyths Toys“ in Kamen. „Opa Nikolaus hatte sich gewünscht, noch einmal mit seinem Enkel Silas dort einzukaufen, denn früher fand dieser Ausflug regelmäßig statt“, heißt es in dem Social-Media-Post.

„Begleitet von Mama Saskia ging es diesmal aber mit dem ASB-Wünschewagen nach Kamen. Opa wollte, dass alles so war wie immer: Der Enkel sucht aus und Opa hat die Spendierhosen an. Silas stand schweigend und mit großen Augen in den meterlangen Gängen und inspizierte ein Spiel nach dem anderen. Spiderman war sein Favorit!“, schreibt der Wünschewagen weiterhin in dem Instagram-Post.

Nach dem Shoppen gab es Würstchen und Pommes

Nachdem Silas sich das ausgesucht hatte, was ihm zusagte, ging es schließlich an die Kasse. Anschließend ging es zusammen noch etwas essen. „Die Pommesbude auf dem Gelände war das nächste Ziel. Es wurden einige Bratwürstchen und Pommes vernichtet. Dann entschied Opa: Wir fahren zurück!“

Nachmittags erreichte der Wünschewagen samt Opa Nikolaus wieder das Hospiz. „Es war diesmal eine etwas kürzere Fahrt für Wunscherfüllerin Elke und mich, aber für unsere Fahrgäste war diese Fahrt ganz wichtig. Eben ‚Same procedure as last time‘. Später wird sich Silas bestimmt gerne daran erinnern, dass er mit Opa diesen Ausflug gemacht hat“, lauten die rührenden Abschlussworte von Wünscherfüller Alfred Mevenkamp.