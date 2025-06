Tierheim in NRW nimmt Hund auf – was kurze Zeit später passiert, rührt zu Tränen

Die Pfleger des Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale – doch zwischen all dem Leid gibt es auch echte Lichtblicke. So auch im Fall von Hunde-Dame Stella.

Das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) hat es sich zur Aufgabe gemacht, verwaisten Vierbeinern ein neues und liebevolles zuhause zu suchen. Bis das passende Herrchen oder Frauchen erst einmal gefunden ist, kann einige Zeit verstreichen. Immerhin wollen die Tierpfleger ihre Schützlinge auch in sichere Hände wissen. Doch manchmal liegt das Glück näher als gedacht…

Tierheim in NRW: Diese Geschichte rührt zu Tränen

Nicht selten kommt es vor, dass die Tierheim-Pfleger den ein oder anderen Vierbeiner besonders ins Herz geschlossen haben. So war es auch bei Jens, der im Tierheim Köln-Dellbrück arbeitet. Er hat sich in Hündin Stella unsterblich verliebt – und ihr sogar ein neues Zuhause gegeben!

Auf seiner Facebook-Seite hat das Tierheim die rührende Geschichte geteilt. „Wie ihr euch denken könnt, kommt es bei uns auch immer mal vor, dass sich Mitarbeiter in einen unserer tierischen Bewohner vergucken. So auch bei unserem lieben Kollegen Jens, dem es die nicht ganz einfache Schäferhündin Stella ganz besonders angetan hatte. Seit seinem ersten Arbeitstag hatten die beiden einen ganz außergewöhnlichen Draht zueinander“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Tierheim in NRW: Jens hat bereits zwei Katzen

Doch bei Jens lebten bereits zwei Katzen. Das Tierheim hatte so seine Zweifel, ob eine Vermittlung von Stella so klappen würde – und wurden eines Besseren belehrt. „Doch mit ganz viel Geduld, Zuwendung und anfangs auch unter Zuhilfenahme eines Maulkorbs haben sich alle aneinander gewöhnt und inzwischen liegen alle drei beziehungswiese vier zusammen. Einen besseren Platz hätte Stella nicht bekommen können und wir freuen uns jeden Tags aufs Neue, wenn die Zwei zusammen zur Arbeit kommen.“ Was für ein rührendes Happy End!