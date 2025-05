Deutsche knacken Lotto-Jackpot auf Mallorca – doch es droht die große Niete

Früher galt ein Urlaub auf Mallorca noch als erschwinglich, doch selbst ein Kurztripp auf die beliebte Insel wird immer teurer. Irgendwie muss das Geld für den Urlaub also wieder rein – warum als nicht durch ein glückliches Händchen beim Lotto?

Das dachten sich wohl auch zwei Deutsche, die in Mallorcas Hauptstadt Palma Lottoscheine ausfüllten. Und tatsächlich haben sie das große Los gezogen, satte 70.000 Euro warten auf sie. Doch bislang haben sich die Gewinner nicht gemeldet, dabei haben sie nicht mehr viel Zeit.

Deutsche kaufen Lotto-Schein für 2 Euro und gewinnen

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, führte das Schicksal die beiden Deutschen am Dienstag (29. April) in Mallorcas beliebteste Markthalle, der Mercat de l’Olivar in Palma. Eigentlich wollten sie nur einen Schinken an ihrem Lieblingsstand kaufen, doch plötzlich lockte eine Losverkäuferin des spanischen Blindenhilfswerk ONCE die beiden, beim Glücksspiel mitzumachen.

Sie kauften ihr für je 2 Euro insgesamt vier Zehntellose des „Cupón de la ONCE“ ab. Laut Iván Aleixandre, dem Betreiber des gleichnamigen Marktstandes, behielten sie zwei und die anderen schenkten sie ihm sowie einer Mitarbeiterin. Die Lose seien eine Art Ersatz für das Trinkgeld. „Es ist ein deutsches Paar und es kommt mindestens einmal im Jahr vorbei“, sagt er der MZ.

Nicht mehr viel Zeit

Ihre Namen kenne er nicht, aber den Wirt plagt eine große Sorge. Denn das Paar sahnte tatsächlich den Hauptgewinn ab, aber er befürchtet, dass sie gar nichts von ihrem Glück wissen. „Wenn sie es wüssten, wären sie doch schon längst gekommen, um mit uns anzustoßen!“, meint er. Auf jeden der vier von den Deutschen erworbenen und teils verschenkten Lottoscheine entfielen 35.000 Euro. Zusammen haben sie also 70.000 Euro.

Doch wenn sie ihren Gewinn nicht vor Ort einfordern, dann entfällt das Geld. Denn bereits 30 Tage nach der Ziehung verlieren die Lose ihre Gültigkeit. Und das Ablaufdatum sei bereits am 28. Mai. Die Countdown läuft also.

