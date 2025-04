Die schönsten Buchten von Mallorca: Diese einsamen und geheimen Strände musst du kennen

Mallorca hat zahlreiche schöne Strände zu bieten – egal ob Sandstrand, Naturstrand oder Steinstrand. Auf der Baleareninsel findet jeder Urlauber mit Sicherheit eine passende Liege am Meer. Du bist kein Fan von öffentlichen Stränden? Macht nichts! Denn Mallorca hat genauso schöne Badebuchten zu bieten. Doch welche sind die schönsten Buchten von Mallorca?

Wem im Mallorca-Urlaub nicht gerade nach bekannten Strandabschnitten wie der Platja des Trenc oder S’Arenal ist, der hat die Möglichkeit, eine der vielen Badebuchten der Baleareninsel aufzusuchen. Auf Mallorca ist die Cala Llombards als eine der schönsten Buchten bekannt – deswegen ist es häufig aber auch ziemlich voll. Wir verraten dir, an welchen Buchten Mallorcas es außerdem am schönsten ist.

Cala Llombards: Die bekannteste Bucht der Insel

An der Cala Llombards kannst du es dir richtig gut gehen lassen. Foto: DER WESTEN

Obwohl die Cala Llombards wegen ihrer Bekanntheit immer recht gut besucht ist, könnte sich ein Tag in dieser Bucht für dich lohnen. Die Cala Llombards liegt im Südosten Mallorcas und ist nur mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel oder Touristenbusse halten an der Cala Llombards nicht – so bleibt eine der schönsten Buchten Mallorcas vom Andrang der Touristen verschont. Dein Auto kannst du direkt am kostenfreien Parkplatz der Cala Llombards abstellen. Hier musst du aber schnell sein! Wer den Naturstrand nach zwölf Uhr aufsucht, muss sein Auto im gleichnamigen Ort abstellen. Ist die Anreise einmal geschafft, kannst du es dir an dieser Bucht so richtig gut gehen lassen.

Die Cala Llombards ist zwar nur 55 Meter breit, doch ihr Sandstrand erstreckt sich vom Wasser 150 Meter nach hinten. Die Bucht ist von hohen, bewachsenen Felsen umgeben, die den Strandabschnitt zu einer abgelegenen Idylle machen. Von den Klippen kannst du ca. 7 Meter tief ins Meer springen. Der Zugang zum türkisfarbenen Meer ist flach und wegen der Felsen gibt es kaum Wellengang. Für Kinder ist die Cala Llombards daher perfekt geeignet. Wer sich einen ruhigen Strandtag machen möchte, ist an der Cala Llombars gut aufgehoben: Ein Liegenverleih und eine Strandbar sorgen für dein Wohlergehen. Wassersportgeräte werden nicht vermietet. Dafür hat die Unterwasserwelt einiges zu bieten.

Cala Mondrago: Die belebte Badebucht im Südosten Mallorcas

Eine der schönsten Buchten von Mallorca ist Cala Mondrago. Foto: DER WESTEN

Die schönsten Buchten von Mallorca gibt es im südlichen Osten der Baleareninsel. Am bekanntesten ist die Bucht Cala Llombards in der Umgebung von Santanyi. Suchst du nach etwas Abwechslung, befindet sich eine 20-minütige Autofahrt weiter die Bucht Cala Mondrago im Ort Cala d’Or. Hier handelt es sich nicht etwa um einen Miniatur-Strandabschnitt, der als einsame und verlassene Bucht durchgehen würde, sondern um eine große Badebucht mit weißem Sand und klarem Wasser. Cala Mondrago liegt im Naturpark, ein Naturstrand und damit vom großen Massentourismus der Strände geschützt. Ganz untouristisch ist die Badebucht aber nicht.

Ähnlich wie an einem touristischen Strandabschnitt kannst du dir in der Badebucht Cala Mondrago einen Sonnenschirm und eine Liege gegen eine Gebühr reservieren. Aber keine Sorge: Es reicht auch, das eigene Handtuch auszubreiten. Du hast außerdem die Möglichkeit, ein Paddelboot auszuleihen – andere Wassersportangebote gibt es nicht. Für Verpflegung ist an der Badebucht Cala Mondrago mit zwei Restaurants und zwei Strandbars ebenfalls gesorgt.

Cala S’Amarador: Die ruhigere Schwester-Bucht

Auch die Nachbar-Bucht von Cala Mondrago kann sich sehen lassen. Foto: DER WESTEN

Gegenüber von der Badebucht Cala Mondrago liegt Cala S’Amarador. Gefällt es dir an der einen Badebucht nicht, kannst du die andere innerhalb von sieben Minuten zu Fuß erreichen. Was die beiden Badebuchten der Baleareninsel voneinander unterscheidet? Während es an der Cala Mondrago etwas belebter zugeht, ist es an der Bucht Cala S’Amarador etwas ruhiger. Klar ist aber: Beide Badebuchten sind keine Party-Orte, sondern auch für Familien mit Kindern geeignet. Wegen dem weißen Sand, dem klaren Wasser und der Größe gehört der Naturstrand Cala S’Amarador zu den schönsten Buchten von Mallorca.

Genau wie die Schwester-Bucht liegt Cala S’Amarador im Naturpark und ist von großen Bäumen mit Dünen umgeben. Auch an dieser Badebucht gibt es Sonnenschirme, Liegen und ein Restaurant. Obwohl hier mit einem touristischen Andrang gerechnet werden muss, ist die Atmosphäre an dieser schönsten Bucht von Mallorca sehr idyllisch.

Cala Pi: Die abgelegene Traum-Bucht

Cala Pi ist eine der schönsten Badebuchten Mallorcas. Foto: DER WESTEN

Am kleinen Ort Cala Pi liegt im Süden Mallorcas eine der schönsten Badebuchten von Mallorca. Die gleichnamige Badebucht Cala Pi ist als Naturstrand in eine Steilküste eingebettet und von vielen Pflanzen umgeben. Anders als die anderen Badebuchten ist Cala Pi eher abgelegen und kein besonders prominenter Anlauf für Touristen. Die Anreise zu dieser Bucht der Baleareninsel ist etwas stufiger, aber auf jeden Fall machbar.

Als eine der schönsten Buchten von Mallorca eignet sich das klare Wasser perfekt zum Schnorcheln. Während der Saison gibt es außerdem einen Liegenverleih, Rettungsschwimmer und eine Strandhütte mit Verpflegung. Einen kleinen Haken gibt es bei der Badebucht aber trotzdem: Da sich der Strandabschnitt zwischen hohen Felsen befindet, die sich um die Bucht erstrecken, kannst du vom Sandstrand nicht aufs Meer schauen. Wen der fehlende Meerblick nicht stört, wird an dieser Badebucht eine schöne Zeit haben.

Calo des Moro: Die schönste Bucht Mallorcas

Wenn du nach einer abgelegenen Badebucht suchst, solltest du hier vorbeischauen. Foto: DER WESTEN

In der Nähe von Cala Llombards liegt die wunderschöne Bucht Calo des Moro. Aus unserer Liste der schönsten Buchten von Mallorca ist Calo des Moro die einzige, an der es weder Liegestühle noch Aufseher gibt: An dieser abgelegenen Bucht bist du ganz auf dich allein gestellt. Wer die Badebucht erreichen möchte, muss zudem einen etwa 20-minütigen Fußweg auf sich nehmen, der für ältere Menschen schwierig werden könnte. Mit der steigenden Beliebtheit der Badebucht – gerade bei Influencern – könnte der Strandabschnitt öfter überfüllt sein. Doch das Warten lohnt sich!

Gerade die leichten Felsen am Strandabschnitt verstärken den idyllischen Eindruck des Naturstrands. Das Wasser ist glasklar, der Sandstrand strahlend weiß und die Aussicht nahezu malerisch. Wer eine Auszeit für sich braucht, ist an dieser Badebucht der Baleareninsel genau richtig. Am besten kommst du so früh wie möglich, bevor die ersten Menschenmassen gegen neun Uhr eintreffen.

DAS sind die geheimen Buchten von Mallorca

Wenn du auf Mallorca nach einer öffentlichen Badebucht suchst, an der sich so wenige Menschen wie möglich aufhalten, bist du am falschen Urlaubsziel. Denn die geheimen Buchten sind durch den Tourismus auf Mallorca so beliebt geworden, dass sie nicht mehr geheim sind. Trotzdem haben wir einige Buchten für dich gefunden, die vom Tourismus bislang ziemlich unentdeckt sind. Die meisten der geheimen Buchten befinden sich im Osten Mallorcas. Der Haken: Um zu den Buchten zu kommen, musst du eine längere Wanderung auf dich nehmen. Für deinen nächsten Mallorca-Urlaub empfehlen wir dir einen Bootsführerschein.

Die schönsten Buchten von Mallorca kennst du jetzt. Du bist nicht so der Bade-Typ, sondern stehst eher auf Wanderungen und Sightseeing? Hier verraten wir, welche schönsten Orte du auf Mallorca besuchen solltest.