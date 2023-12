Die beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen der Welt: DIESE Reedereien stehen in der Gunst der Kunden ganz oben

Das beliebteste Kreuzfahrtunternehmen ist am einfachsten das, was die Urlauber am meisten buchen und am ehesten weiterempfehlen würden. Denn auf dem Markt gibt es über 30 Kreuzfahrtunternehmen – die Qual der Wahl. Verschiedene Routen und Preisklassen, Angebote an Bord und Ausstattungen stellen Urlauber vor die Wahl. Für welche Reederei entscheiden sich also die meisten? Was kommt bei Kreuzfahrt-Urlaubern also am besten an? Die Fans der Kreuzfahrtbranche wissen es am besten.

Kreuzfahrten eigenen sich für Paare, Familien, Senioren und alle Reisenden, die neue Orte entdecken wollen. „Travel + Leisure“, ein Reise-Magazin aus den USA mit ca. 5 Millionen Lesern, hat seine Kunden zu ihren Lieblings-Kreuzfahrtunternehmen befragt. 165.000 Befragte haben zusammen die Top Fünf Reedereien aus allen Kreuzfahrtanbietern gewählt. Bis zu 100 Punkte konnten die Reedereien in der Online-Umfrage erreichen. Kriterien, die bewertet wurden, sind: die Kabinen, das Essen, der Service, die Reiseziele, die Aktivitäten und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Welche die beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen der Welt sind, verraten wir dir.

Platz 5: Princess Cruises

Princess Cruises ist das fünft-beliebteste Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Foto: IMAGO/Cover-Images

Auf Platz fünf der beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen der Welt landet Princess Cruises. Die US-amerikanische Kreuzfahrtreederei konnte in der Umfrage 82,13 Punkte erzielen. Princess Cruises hat eine Flotte von 17 Kreuzfahrtschiffen, die im Durchschnitt eine Kapazität von 3.500 Passagieren haben. Princess Cruises ist bekannt für die Luxuskreuzfahrten. Kunden schätzen vor allem die Eleganz und den erstklassigen Service an Bord des Kreuzfahrtanbieters. Die Reederei gehört zur Kreuzfahrtgesellschaft Carnival Corporation und konnte sich über die Jahre eine treue Kundschaft aufbauen. Auf den kleineren Schiffen können Kunden eine intimere Erfahrung genießen.

Mit vielfältigen Reiserouten gewinnt Princess Cruises die Gunst der Urlauber. Die Kreuzfahrtschiffe bringen dich über eine klassische Karibikroute, ins eisige Alaska bis an die exotischsten Orte. Im Entertainment-Programm hat Princess Cruises zahlreiche Unterhaltungsshows sowie Wellness-Momente und bietet auch Ausflüge an Land an. Die Themenfahrten der Kreuzfahrtreederei überzeugen mit ihrer Kulinarik und vielfältiger Musik. Insgesamt bietet das Kreuzfahrtunternehmen eine gute Mischung aus Unterhaltung und familiärer Atmosphäre.

Platz 4: Celebrity Cruises

Den vierten Platz der beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen belegt Celebrity Cruises. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Den vierten Platz der beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen der Welt belegt Celebrity Cruises mit 84,56 Punkten. Die Reederei gehört zur Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean und verfügt über 14 moderne Kreuzfahrtschiffe mit einer großartigen Ausstattung. Ursprünglich handelt es sich um eine griechische Kreuzfahrtreederei, die ihren Sitz heute aber in den USA hat. Ähnlich wie Princess Cruises steht auch Celebrity Cruises für Luxuskreuzfahrten, liefert in den Kategorien Service und Kulinarik aber besser ab. Das elegante Design und die hochwertigen Erlebnisse der Reederei überzeugt die Kunden ebenfalls.

Die Kreuzfahrtschiffe von Celebrity Cruises teilen sich in drei Klassen (Millenium, Solstice, Edge), die zwischen 1.900 und 6.000 Passagiere transportieren können. Auch die Reiseziele des Kreuzfahrtanbieters sind bei Urlaubern beliebt – es bleiben keine Wünsche offen. Am beliebtesten sind mediterrane Häfen, die Fjorde Alaskas, exotische Orte in Asien oder die atemberaubenden Inseln der Karibik.

Platz 3: Disney Cruise Line

Platz drei der beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen der Welt ist Disney Cruise. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Eine völlig andere Strategie fährt das dritt-beliebteste Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Die Disney Cruise Line befindet sich zwar im 4-Sterne-Luxus-Segment, legt den Fokus aber eher auf die Abenteuer an Bord unter dem Disney-Motto. Bei den Kunden erzielt die Kreuzfahrtreederei damit eine Punktzahl von 86,31. Die Flotte von Disney Cruise ist nur fünf Kreuzfahrtschiffe stark. Die „Disney Wish“ ist das größte Kreuzfahrtschiff und hat Platz für 5.500 Passagiere – hier lautet das Motto „Cinderella“, doch auch eine Rapunzel-Figur findet sich an Bord. Weitere Disney-Figuren dienen als Maskottchen der Kreuzfahrtschiffe.

Die meisten Reisen von Disney Cruise starten ab Florida und führen nach Alaska, Europa, in die Karibik oder auf die Bahamas, zum Beispiel zu der Privatinsel des Kreuzfahrtanbieters. Ein zusätzlicher Aufenthalt im Walt Disney Resort ist bei der Kreuzfahrtreederei ebenfalls buchbar. Unterwegs zum Reiseziel mangelt es nicht an kinderfreundlichem Disney-Entertainment an Bord: Frozen, Marvel, Mickey Maus, Pixar und Star Wars dürfen da selbstverständlich nicht fehlen – auch nicht in den Kabinen der Reederei. Ein Muss für alle Kinder und Familien!

Weitere interessante Kreuzfahrt-Themen:

Kreuzfahrt Kosten: Mit diesen Nebenkosten musst du auf einer Reise zu See rechnen

Handy und Internet auf dem Kreuzfahrtschiff: Das MUSST du unbedingt beachten

Platz 2: Holland-America Line

Knapp am Sieg vorbei ist die Holland-America Line. Foto: imago images/DANITA DELIMONT STO

Auf den zweiten Platz der beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen der Welt schafft es die Holland-America Line. Bei der Umfrage konnte die Kreuzfahrtreederei 86,44 Punkte absahnen. Hier geht es mit viel Eleganz zurück in die traditionellere Richtung der Kreuzfahrtbranche. Holland-America gehört zur Kreuzfahrtgesellschaft Carnival Corporation. Auf den elf Kreuzfahrtschiffen geht es viel ruhiger zu als im Disney-Abenteuer. Auch hier teilen sich die Schiffe in verschiedene Klassen mit einer unterschiedlichen Kapazität an Passagieren. An Bord der Rotterdam-Klasse dürfen 1.500 Passagiere, auf die Vista- und Signature-Klasse 1.900 bis 2.800 Passagiere und die Pinnacle-Klasse hat Platz für 2.000 bis 2.600 Passagiere.

Die Kunden zieht es mit Holland-America nach Alaska, Europa und über den Panama-Kanal. An Bord überzeugt der Kreuzfahrtanbieter mit Bildungsprogrammen, kulturellen Aktivitäten und Expertenvorträgen. Außerdem steht die Kreuzfahrtreederei für kulinarische Exzellenz: Mit herausragenden Restaurants und erstklassige Speisen, die von renommierten Köchen inspiriert sind, gewinnt Holland-America seit über 150 Jahren die Gunst der Reederei-Urlauber.

Platz 1: Cunard Line

Das beliebteste Kreuzfahrtunternehmen der Welt ist die Cunard Line. Foto: imago/CHROMORANGE

Das beliebteste Kreuzfahrtunternehmen der Welt ist Cunard. Die Reederei gewinnt die Online-Umfrage mit 88 Punkten und überzeugt die Kunden mit Luxuskreuzfahrten – vor allem mit der luxuriösen Ausstattung und klassischen Bordangeboten. Anders als seine Vorläufer behauptet sich Cunard auf dem europäischen Markt. Briten lieben die Kreuzfahrtreederei! Das liegt nicht nur an den Namen der vier Kreuzfahrtschiffe, „Queen Mary 2“, „Queen Elizabeth“, „Queen Victoria“ und „Queen Anne“, sondern auch am Unterhaltungsprogramm. An britischem Luxus mangelt es nicht: von Tea-Time-Service im Wintergarten, zu Gala Abenden mit elegantem Dresscode und einem Sportdeck für Tennis- und Golf-Spiele ist alles mit dabei.

Das gesamte Konzept der Reederei geht auf die Tradition der Kreuzfahrtbranche zurück. Seit 1879 ist Cunard unter den Kreuzfahrtanbietern und gehört mittlerweile zur Kreuzfahrtgesellschaft Carnival Corporation. An Bord der Kreuzfahrtschiffe dürfen zwischen 2.000 und 3.000 Passagiere, um an ihr Traum-Ziel zu gelangen. Beliebte Reiseziele sind Transatlantik-Passagen, Alaska oder das Mittelmeer. Fahrten werden ganz ohne Flug sogar schon ab Hamburg angeboten.

Platz Kreuzfahrtunternehmen Punkte 1. Cunard Line 88 2. Holland-America Line 86,44 3. Disney Cruise 86,31 4. Celebrity Crusie 84,56 5. Princess Cruise 82,13 Die beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen der Welt in der Tabelle

Jetzt kennst du die beliebtesten Kreuzfahrtunternehmen, wenn es nach den Kunden geht. Du möchtest wissen, welche anderen Reedereien zu den größten Kreuzfahrtanbietern gehören? Dann geht es hier mit noch mehr Kreuzfahrtunternehmen weiter, die die meisten Urlauber anziehen.