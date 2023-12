Die größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt: DIESE Reedereien ziehen die meisten Urlauber an

Rund 20 Millionen Menschen unternehmen im Durchschnitt jährlich eine Kreuzfahrt. Mit Kreuzfahrten lassen sich die verschiedensten Reiseziele ansteuern – und im Fall einer guten Route sogar gleich mehrere. Auch an Bord gibt es viel zu Entdecken. Die meisten Kreuzfahrtreedereien glänzen mit zahlreichen Restaurants, Bars und Freizeitaktivitäten. Es gibt über 30 verschiedene Hochsee-Reedereien auf dem Markt. Für welches Schiff soll man sich da nur entscheiden? Wir zeigen dir, welches das weltweit größte Kreuzfahrtunternehmen ist. Dies wird an den geschätzten Marktanteilen nach Anzahl der Passagiere in Prozent gemessen au dem Jahr 2021 von „Statista“.

Die folgenden zehn Kreuzfahrtreedereien überzeugen nicht nur mit der Anzahl und Größe ihrer atemberaubenden Schiffe. Auch Attraktionen, die Kabinenausstattung und Reisemöglichkeiten spielen für die Wahl der perfekten Kreuzfahrtgesellschaft eine wichtige Rolle. Mit welchen Reisezielen, Serviceleistungen und Angeboten die Kreuzfahrtunternehmen punkten, erfährst du hier. Und hinter welcher Kreuzfahrtgesellschaft steckt eigentlich mehr als gedacht?

Platz 10: TUI Cruises

Das Kreuzfahrtunternehmen TUI befindest sich auf dem letzten Platz unseres Rankings. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Den zehnten Platz im Ranking der größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt belegt TUI Cruises mit 2,4 Prozent Marktanteilen. Die Reederei wurde 2008 gegründet und hat ihren Sitz in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg, und ist hierzulande besonders beliebt. Die Schiffe von TUI Cruises sind unter dem Namen „Mein Schiff“ bekannt. Dabei gehört TUI Cruises unter anderem zu Royal Caribbean Internation, einer Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in den USA. Die TUI Reederei startete mit dem Kauf zweier Schiffe von Celebrity Cruises im Jahr 2009 und 2011. Erst nach 2014 wurden sechs neue Schiffe bei der Meyer Turku Werft in Auftrag gegeben. So konnte sich TUI Cruises eine Flotte von acht Kreuzfahrtschiffen aufbauen – alle sind als „Mein Schiff“ nummeriert.

Das beliebteste Kreuzfahrtschiff der TUI Cruises ist das neue „Mein Schiff 2“, das 2019 aus derselben Werft in Finnland hinzukam. Laut eigenen Angaben haben hier 2.894 Passagiere Platz, was bei einer Doppelbelegung 1447 Kabinen ergibt. Das größte Schiff der TUI Cruises ist „Mein Schiff Relax“ aus dem Baujahr 2024, auf dem 3.984 Passagiere unterkommen können. Reiseziele der Kreuzfahrtreederei finden sich fast überall auf der Welt: Egal ob Großbritannien, Westeuropa, die Ostsee, das Mittelmeer, Asien oder Nordamerika – hier ist für jeden etwas dabei.

Platz 9: Holland-America Line

Die Holland-America Line belegt den neunten Platz der größten Kreuzfahrtunternehmen. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Der neunte Platz der größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt geht an die Holland-America Line, die über 2,8 Prozent der Marktanteile verfügt. Eine beachtliche Summe, wenn man bedenkt, dass das Kreuzfahrtunternehmen bei der Gründung 1873 noch eine etwas andere Ausrichtung hatte. Die ursprünglich niederländische Holland-America Line organisierte nämlich Überfahrten für Auswanderungen aus den Niederlanden nach Amerika. Erst 1973 erfolgte der Umstieg in die Kreuzfahrtindustrie. Rotterdam ist der Europasitz der Holland-America Line. Auch bei den Namen ihrer elf Schiffe orientiert sich die Kreuzfahrtreederei an den Niederlanden. Das beliebteste Schiff ist die „Rotterdam“, das für seine musikalischen Themenbereiche bekannt ist. Sie stammt aus der Werft Fincantieri.

Auch die Namen der anderen Schiffe sind mit z.B. „Westerdam“ und „Niew Statendam“ ähnlich – insgesamt transportieren sie jährlich rund 700.000 Passagiere. Die meisten Reisen der Holland-America Kreuzfahrtreederei starten in Amerika, weswegen das Unternehmen besonders in Übersee beliebt ist. Reiseziele finden sich überall auf der Welt, bekannt ist Holland-America in der Kreuzfahrtbranche aber für die Alaska-Reise. Die Holland-America Line bietet als einziges Kreuzfahrtunternehmen in der Top Ten eine Fahrt in die Antarktis an.

Platz 8: Celebrity Cruises

Platz acht der größten Kreuzfahrtunternehmen geht an Celebrity Cruises. Foto: imago images/Andia

Das acht-größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt ist Celebrity Cruises. Mit 3,9 Prozent Marktanteilen liegt die Reederei weit vor Holland-America. Und dass, obwohl es sich ebenfalls um ein Tochterunternehmen einer anderen Kreuzfahrtgesellschaft handelt. Ursprünglich wurde Celebrity Cruises im Jahr 1989 als griechische Reederei gegründet, doch das änderte sich 1997. Seitdem hat das Kreuzfahrtunternehmen seinen Sitz in Florida.

Insgesamt zählt Celebrity Cruises 17 Schiffe, von denen 14 Kreuzfahrtschiffe und drei Expeditionsschiffe sind. Alle Kreuzfahrtschiffe der Celebrity Cruises Reederei befinden sich im fünf-Sterne-Segment. Sie lassen sich in drei verschiedene Klassen einteilen, die sich nach Größe und Ausstattung richten: Millennium mit jeweils 970 Kabinen, Solstice mit 1.426 bis 1.515 Kabinen und Edge mit 1.454 bis 2.900 Kabinen. Denn auch der Schiffbau ist in der Kreuzfahrtbranche ein Wettkampf – je größer und moderner, desto besser. Zu den Werften der Schiffe zählen Chantiers de l’Atlantique und die Meyer Werft in Papenburg.

Platz 7: Aida Cruises

Die AIDA belegt Platz sieben der weltweit größten Kreuzfahrtunternehmen. Foto: IMAGO/Panthermedia

Auf Platz sieben der weltweit größten Kreuzfahrtunternehmen landet die wohl bekannteste und beliebteste Reederei Deutschlands. Die Aida hat verfügt über 5,4 Prozent der Anteile am Markt und steht wirtschaftlich mit einer anderen Kreuzfahrtgesellschaft in Verbindung – doch dazu später mehr. Die Kreuzfahrtreederei mischt seit der Gründung 1996 am Kreuzfahrt-Markt mit und hat ihre Hauptverwaltung in Rostock. Zwischen 2007 und 2013 wurde die Aida mit sieben Schiffen aus der Meyer Werft ausgebaut. Weitere Schiffe wie die „Aidaprima“ und „Aidaperla“ aus der Mitsubishi Werft in Nagasaki folgten. Inzwischen verfügt die AIDA wie Holland-America über elf Kreuzfahrtschiffe.

Besonders mit ihrem bunten Charakter und dem Logo kann die Aida bei Urlaubern punkten. Den roten Kussmund und die Augen an den Seiten der Schiffe kennt wirklich jeder. Auch hier lassen sich die Schiffe nach Größe in drei Klassen einteilen: Sphinx, Hyperion und Helios. Das älteste Schiff, die „Aidadiva“, hat Platz für 2.5000 Passagiere, die „Aidaperla“ bietet in der mittleren Klasse schon etwas mehr Platz: 4.350 Passagiere dürfen an Bord. Das größte Schiff der Kreuzfahrtreederei ist die „Aidacosma“ mit einer Kapazität von ca. 6.600 Passagieren. Die Aida hat über 300 Routen in ihrem Sortiment, die in 90 Länder über 250 Häfen führen. Ziemlich überraschend: Das beliebteste Reiseziel der Aida ist Nordeuropa. Die Polarlichtreise gilt als Highlight in der Kreuzfahrtbranche.

Platz 6: Princess Cruises

Auf Platz sechs der größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt landet Princess Cruises. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Das nächste Kreuzfahrtunternehmen in unserem Ranking ist Princess Cruises. Mit 5,9 Prozent Marktanteilen landet die Reederei auf Platz sechs der größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Princess Cruises wurde 1965 gegründet und gehört zu einer größeren Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in den USA. Seitdem konnte sich die Reederei eine Flotte von 17 Kreuzfahrtschiffen aufbauen, die aus den Werften Chantiers de l’Atlantique und Mitsubishi, hauptsächlich aber Fincantieri kommen. Die Reisen der Reederei sind auf den englischsprachigen Raum ausgerichtet: Häfen um Alaska, Australien und die Karibik gelten als besonders beliebt.

Mit einer Reise hat Princess Cruises einen neuen Meilenstein in der Kreuzfahrtbranche gesetzt. Princess Cruises war das erste Kreuzfahrtunternehmen mit Fahrten durch den Panama-Kanal. Die Kreuzfahrtreederei konnte sich über die Jahre einen großen Namen machen. Die Schiffe waren sogar so bekannt, dass sie für die TV-Serie „Love Boat“ als Kulisse genutzt wurden.

Platz 5: Costa Crociere

Costa Cruises ist das fünftgrößte Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Foto: imago images/Luis Fidel Ayerves

Das fünftgrößte Kreuzfahrtunternehmen der Welt ist Costa Crociere. Die Kreuzfahrtreederei verfügt über 6,2 Prozent der Marktanteile. Mit der Gründung 1854 ist Costa Crociere das älteste Unternehmen der Kreuzfahrtindustrie in unserem Ranking. Im Vergleich zu anderen Reedereien handelt es sich mit zehn Kreuzfahrtschiffen um eine relativ kleine Flotte. Zählt man alle Kabinen als Doppelbelegungen zusammen, ergibt sich eine Gesamtkapazität von 43.000 Passagieren. Das größte Schiff der Costa Crociere ist die „Costa Toscana“ mit einer Länge von 337 Metern. Die meisten Schiffe wurden in den Werften Fincantieri gebaut.

Wie der Name schon verrät, handelt es sich um ein italienisches Kreuzfahrtunternehmen. Anders als die meisten Unternehmen der Kreuzfahrtbranche setzt Costa nicht auf Luxusfahrten oder ein gehobenes Ambiente, sondern positioniert sich – ganz nach den Werten Italiens – als familienfreundliche Reederei mit günstigen Preisen. Die beliebtesten Reisen führen durch das Mittelmeer oder in den Orient. Costa Crociere ist seit 2006 das erste Kreuzfahrtunternehmen mit Häfen im asiatischen Raum, die über das Angebot der Weltreise angefahren werden können.

Platz 4: Norwegian Cruise Line

Knapp am Treppchen vorbei ist die Norwegian Cruise Line. Foto: IMAGO/Lobeca

Die Norwegian Cruise Line belegt mit 8,6 Prozent der Marktanteile den vierten Platz der größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Ursprünglich wurde die Reederei 1966 für Karibikkreuzfahrten ab dem Miami-Hafen gegründet. Heute bietet Norwegian Cruise Kreuzfahrten über die ganze Welt an. Beliebte Reiseziele sind Alaska, das Mittelmeer und die Karibik. Punkten kann die Reederei vor allem mit ihren Angeboten an Board: eine Go-Kart-Bahn, Partys und Unterhaltungsshows stehen ganz oben auf dem Programm vom „Freestyle-Cruising“. Auch der Gästeservice und eine Privatinsel überzeugen viele Urlauber. Im Luxus-Segment positioniert sich die Kreuzfahrtreederei damit jedoch nicht.

Die Norwegian Cruise Line hat 20 Kreuzfahrtschiffe in ihrer Flotte. Das älteste und damit auch kleinste Schiff ist die „Norwegian Sky“ mit Platz für 2.000 Passagiere. Im Wettbewerb der Kreuzfahrtindustrie spielt die Reederei mit dem neusten Schiff „Norwegian Viva“ mit einer Länge von 293 Metern und Platz für 3.200 Passagiere noch lange nicht in der Top-Drei der größten Kreuzfahrtunternehmen mit. Die meisten Schiffe von Norwegian Cruise stammen aus der Meyer Werft, der Fincantieri Werft und der Lloyd Werft.

Platz 3: MSC Cruises

Auf das Treppchen der größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt hat es MSC Cruises geschafft. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Aufs Treppchen der größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt schafft es MSC Cruises mit ganzen 10,2 Prozent der Marktanteile. Seit der Gründung im Jahr 1970 hat MSC seine Kreuzfahrt-Flotte stark ausgebaut. Die Reederei verfügt über 22 Schiffe und plant stetig am Bau weiterer Kreuzfahrtschiffe. Das größte Schiff, die „MSC World Europa“, bietet Platz für 6.762 Passagiere und positioniert sich mit der Architektur und Ausstattung eindeutig im Luxus-Kreuzfahrt–Segment. Auch an Aktivitäten mangelt es hier nicht: Eine Autoscooter-Halle, ein Aquapark an Bord und zahlreiche Bars sowie Restaurants überzeugen die Urlauber. Wer den vollen Luxus auskosten will, bucht sich eine Mitgliedschaft im Yacht Club.

Beliebte Reiseziele der Kreuzfahrtreederei sind das Mittelmeer, die Karibik oder der Orient. Weltreisen bietet MSC ebenfalls an. Für alle, die Luxus und Privatsphäre unter einen Hut bringen wollen, bietet MSC eine Kreuzfahrt in das eigene Reservat auf den Bahamas. Aber keine Sorge: Auch für den kleinen Preis bringt dich MSC an viele weitere schöne Orte.

Platz 2: Carnival Cruise Line

Das zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen der Welt ist die Carnival Cruise Line. Foto: IMAGO/imagebroker

Die Carnival Cruise Line ist zwar der König der Kreuzfahrtindustrie, schafft es im Ranking der größten Kreuzfahrtunternehmen aber doch nur auf Platz zwei. Die Reederei liegt mit 18,2 Prozent der Marktanteile deutlich vor MSC Cruises. Nicht zuletzt liegt das an der Anzahl der Schiffe: 24 „Fun Ships“ hat Carnival Cruise in seiner Flotte. Die meisten der Kreuzfahrtschiffe kommen aus der Fincantieri Werft. Ähnlich wie die Aida sind die Schiffe des Kreuzfahrtunternehmens mit einem Logo ausgestattet: dem roten oder blauen Schornstein mit zwei Schwingen.

Der Kreuzfahrtgesellschaft gehören außerdem die Holland-America Line, Princess Cruises, Aida und Costa Crociere – ihre Marktanteile wurden separat aufgeführt. Carnival Cruise hat eigene Kreuzfahrtangebote in einem breiten Sortiment, die Reisen nach Alaska, Europa, in die Karibik oder über den Panama-Kanal beinhalten.

Platz 1: Royal Caribbean International

Das weltweit größte Kreuzfahrtunternehmen ist Royal Caribbean International. Foto: IMAGO/Panthermedia

Das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt ist Royal Caribbean International. Die Kreuzfahrtreederei hat ganze 19,1 Prozent der Marktanteile für sich gewonnen. Royal Caribbean hat mit 26 Kreuzfahrtschiffen die mit Abstand größte Flotte in unserer Top Ten und ist für seine Mega-Schiffe wie „Stars of the Seas“ bekannt. Die fünf größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gehören zu Royal Caribbean – weitere Mega-Schiffe werden in den nächsten Jahren folgen. Und nicht nur in der Größe, sondern auch in der Ausstattung und dem Angebot setzten die Royal Caribbean Schiffe einen neuen Standard. Ganze Malls, große Aquaparks und Entertainment-Hallen finden sich an Deck.

Beliebte Reiseziele der Kreuzfahrtreederei sind die Karibik, Nordamerika, Europa und der Südpazifik. Royal Caribbean besitzt zwei Privatstrände, die auf den Routen der Karibik und den Bahamas angefahren werden. Für ihr Rundumangebot an Reisezielen, Freizeitangeboten und dem Service wurde Royal Caribbean oft auch als bestes Kreuzfahrtunternehmen ausgezeichnet.

Platz Kreuzfahrtunternehmen Marktanteile nach Anzahl der Passagiere 1. Royal Caribbean International 19,1 Prozent 2. Carnival Cruise Line 18,2 Prozent 3. MSC Cruises 10,2 Prozent 4. Norwegian Cruise Line 8,6 Prozent 5. Costa Crociere 6,2 Prozent 6. Princess Cruises 5,9 Prozent 7. AIDA Cruises 5,4 Prozent 8. Celebrity Cruises 3,9 Prozent 9. Holland-America Line 2,8 Prozent 10. TUI Cruises 2,4 Prozent Die größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt in der Tabelle.

