Kreuzfahrt Kosten: Mit diesen Nebenkosten musst du auf einer Reise zu See rechnen

Eine Kreuzfahrt ist eine teure Angelegenheit und zusätzlich kommen oft auch noch Kosten dazu. Mit welchen Nebenkosten du rechnen musst, zeigen wir dir.

Eine Kreuzfahrt die ist lustig, eine Kreuzfahrt die ist schön – bis unerwartete Kosten auf dich zukommen. Nebenkosten sind bei einer Kreuzfahrt alles andere als unüblich und auch sehr individuell. Während dem Urlaub möchtest du deine Reise einfach nur genießen und dich nach Möglichkeit nicht mit möglichen Kosten auseinandersetzten. Viele Nebenkosten kannst du zum Glück bereits im Vorhinein problemlos abwickeln.

Neben Servicekosten und Ausflügen gibt es noch weitere Nebenkosten bei einer Kreuzfahrt, die du eventuell nicht direkt auf dem Schirm hast. Bevor unerwartete Kosten auf dich zukommen, zeigen wir dir, mit welchen weiteren Kosten du bei einer Schifffahrt möglicherweise rechnen musst.

Nebenkosten an Bord

Wenn du zum ersten Mal eine Kreuzfahrt machst, sollte dir bewusst sein, dass nicht alles Inklusive ist. Kosten für Getränke können nämlich extra anfallen. Hier handelt es sich meistens um alkoholhaltige Getränke, welche es an Bord gibt. Viele Schiffe bieten ein Getränkepaket an, welches du im Vorhinein buchen kannst. Hierbei gibt es meistens auch noch verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel All Inklusive. Üblich ist es, dass du deine Bordkarte immer mit Guthaben aufladen kannst, sodass du an den Bars an Bord damit bezahlen kannst. Informiert euch am besten vorab, wie es bei eurer Reederei gehandhabt wird.

Alle kulinarischen Liebhaber aufgepasst. Viele Schiffe bieten an Bord eine kulinarische Vielfalt an Restaurants. Spezialrestaurants sind neben den normalen Restaurants mit zusätzlichen Kosten verbunden. Hier musst du meistens einen Tisch im Vorhinein reservieren und das Essen und Trinken ist meistens auch nicht bei der gebuchten Reise inkludiert.

Foto: imago stock&people

Nebenkosten an Land

An Land spazieren gehen oder das neue Land durch verschiedene Ausflüge entdecken? Das liegt in deiner Verantwortung und deswegen sind die Nebenkosten individuell. Viele Reedereien bieten verschiedene Ausflüge und Landgänge an. Hier kannst du im Vorhinein oder an Bord entscheiden, ob und welchen Ausflug du mitmachen möchtet. Die Kosten sind hier auch ganz individuell. Du kannst Ausflüge über den Anbieter buchen, oder selbst recherchieren und auf eigene Faust Ausflüge und Erlebnisse buchen. Meistens gibt es noch mehr Auswahl, als den Leistungen vom Schiff. Beachtet nur, dass mit oder ohne Ausflug Ausgaben an Land anfallen. Zum Beispiel für den Nahverkehr, Souvenirs oder Speisen und Getränke.

Zeit an Bord mit einem Allround-Paket

Für viele ist es ja gar nicht mehr wegzudenken: Das Internet. Auf hoher See ist es mit dem Empfang allerdings schwierig. Aber auch hierfür haben die Kreuzfahrtanbieter vorgesorgt. Die meisten Schiffe sind nämlich mit Wlan ausgestattet, sodass du auch auf See mit der Außenwelt verbunden bleiben kannst. Das könnte allerdings ein teurer Spaß werden. Viele bieten nämlich Wlan an, aber nicht gratis. Im Vorfeld kannst du aber bereits verschiedene Internetpakete buchen. Zu beachten ist ebenfalls, dass deine Flat nicht in jedem Land gültig ist, informiere dich am besten bei deinem Mobilfunkanbieter über eventuelle Zusatzkosten, damit auch hier keine böse Überraschung auf dich zu Hause wartet.

So richtig entspannen, dafür ist ein Urlaub ja da. Wer die volle Dosis Entspannung möchte, kann an Bord einen Tag im Spa verbringen. Dieses Wellnesserlebnis umfasst Nebenkosten, denn so eine Massage ist nicht kostenlos. Du kannst die Preise für Wellnessangebote vorher sorgenfrei prüfen und dich auch immer noch spontan dazu entscheiden, ein Entspannungsangebot zu buchen.

Neben Wellness bieten viele Reedereien auch andere Aktivitäten an Bord an. Vieles ist bereits im Preis inbegriffen, aber eben auch nicht alles. So könnt ihr auf vielen Schiffen ins Kino, ein Fotoshooting machen oder in eine Spielhalle gehen. Hier könnten weitere Nebenkosten entstehen.

Wichtig an Bord sind Servicetrinkgelder. Es kann vorkommen, dass Trinkgelder nicht im Pauschalpreis mit inbegriffen sind. Informiert euch vorab, was die üblichen Trinkgeldrichtlinien auf eurem Schiff sind.

Kreuzfahrt Kosten: So kann man die Kosten reduzieren

Die Nebenkosten auf einer Kreuzfahrt lassen sich problemlos reduzieren. Denn Du musst keine dieser Kosten verpflichtend auf dich nehmen. Du kannst für dich entscheiden, ob du einen Ausflug an Land machen willst, oder ob du lieber selbst auf Erkundungstour gehst. Oftmals bieten Reedereien auch kostenfreie Ausflüge und Entertainment an. Dazu kannst du entscheiden, ob du an Bord erreichbar sein musst oder willst. Dementsprechend buchst du ein Internetpaket oder nicht. Oft gibt es verschiedene Pakete, die du zu deiner Pauschalreise buchen kannst. Um hohe Nebenkosten zu vermeiden, kannst du ein für dich passendes Paket buchen. Meistens sparst du so Geld bei Getränken oder anderen Angeboten, welche du mit der Bordkarte bezahlen musst. Dein Bordguthaben befindet sich auf der Bordkarte, überleg immer genau, wie viel Geld du noch benötigst, bis die Reise vorbei ist. Themenrestaurant, oder nicht? Das ist ganz dir überlassen. Überleg vielleicht zweimal, ob du unbedingt in ein Spezialrestaurant gehen willst, oder ob du das Standardrestaurant mit bereits vielfältiger Auswahl nicht reicht.

Alle Nebenkosten sind individuell und anpassbar an deine Vorstellung von einer Kreuzfahrt. Es handelt sich immer nur um sogenannte „Extras“.



Jetzt weißt du, welche Nebenkosten auf dich zukommen könnten und wie du diese reduzieren kannst. Hier erfährst du, was man bei der Internetnutzung auf dem Kreuzfahrtschiff beachten musst.