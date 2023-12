Handy und Internet auf dem Kreuzfahrtschiff: Das MUSST du unbedingt beachten

Mit dem Handy auf hoher See surfen gestaltet sich oftmals schwieriger als gedacht. Worauf du genau bei einer Kreuzfahrt achten musst, erklären wir dir.

Grundsätzlich musst du dir darüber bewusst sein, dass auf dem Schiff und vor allem in Hafennähe dein Handy immer im Flugmodus sein sollte – denn Internet und Netz auf dem Kreuzfahrtschiff ist nicht gerade günstig. Damit am Ende der Kreuzfahrt keine hohe Rechnung auf dich wartet, solltest du vor Antritt der Reise ein paar Sachen wissen.

Die an Land genutzten Mobilfunknetze funktionieren an Bord des Schiffs nicht. Jede Reederei stellt eine eigene Verbindung per Satellit her. Die Nutzung über die Satellitenverbindung auf dem Schiff ist aber teuer, es können Preise von mehreren hundert bis tausend Euro auf anfallen. Verbindet euer Smartphone also lieber nicht mit einem Satelliten, um während der Kreuzfahrt zu surfen oder zu telefonieren. Ebenfalls sind gebuchte Auslands-Datenpakete und EU-Roaming Regelungen auf dem Schiff nicht gültig. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt, dass auch eingehende Anrufe kostenpflichtig sind.

Internet und Handy an Bord: So kannst du Kosten vermeiden

Auf hoher See solltest du dein Handy immer im Flugmodus haben. Die meisten Reedereien bieten Wlan-Pakete an, mit denen du an Bord im Internet surfen kannst. Benutze auf keinen Fall deine gebuchte Flatrate. Das Wlan auf dem Kreuzfahrtschiff kannst du trotz eingeschaltetem Flugmodus nutzen. Falls du auf dem Schiff erreichbar sein willst, buche ein Internetpaket am besten im Voraus. Wenn du telefonieren möchtest, mach das am besten über Whatsapp. Ein Anruf hier läuft über das Wlan und nicht über das Satellitennetz des Schiffs. Schalte in den Einstellungen deines Handys die automatische Aktualisierung von Apps und E-Mails aus, um auch hier unerwartete Updates und somit Kosten zu vermeiden. Frag vorab bei deinem Mobilfunkanbieter nach, was für Kosten für Auslands-Datenpakete und Roaminggebühren anfallen – dies solltest du auf jeden Fall tun, wenn es für dich mit dem Kreuzfahrtschiff außerhalb der EU geht.

Empfehlungen der Verbraucherzentrale:

Überlege dir, was du unbedingt direkt teilen musst und was vielleicht warten kann, bis du wieder festen Boden unter den Füßen hast

Führe Telefonate frühstens am nächsten Hafen, dort kannst du auch je nach gebuchter Flat kostenlos telefonieren

Hab dein Smartphone auf dem Schiff immer im Flugmodus und nutze Internet nur über das gebuchte Wlan-Paket des Kreuzfahrtschiffes

Informiere dich vorab über die Preise des Satellitennetzbetreibers, welcher auf dem Schiff vertreten ist, um dir einen Überblick über mögliche Kosten zu verschaffen

Laut Verbraucherzentrale kann während der Kreuzfahrt ein Megabyte bis zu 30 Euro kosten. Mit diesem Megabyte kannst du beispielsweise fünf Webseiten öffnen. Für ausgehende Telefonate nach Deutschland können pro Minute drei bis sieben Euro anfallen. Für eingehende Anrufe kann dich eine Minute 1,50 bis sieben Euro kosten.

Aber keine Sorge, ihr werdet nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen. Bei Antritt der Kreuzfahrt erhältst du von deinem Mobilfunkanbieter eine SMS über mögliche Roamingaufschläge. Merke dir, dass andere Preise für Internet und Handynutzung, als am Festland gelten, DAS gilt auch für Hafennähe und für jedes gebuchte Datenpaket. Teile deine schönen Urlaubsbilder nur über das WLAN des Kreuzfahrtschiffes und habe dein Handy immer im Flugzeugmodus, um unerwartete kosten zu vermeiden.

