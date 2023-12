Kreuzfahrt Ausflüge auf eigene Faust oder mit dem Anbieter? DAS ist zu beachten

Bei einer Kreuzfahrt siehst du viele Städte in kürzester Zeit. Wenn du an Land gehst, dann lieber auf eigene Faust oder mit der Reederei? Wir zeigen dir, worauf du jeweils achten musst.

Ein Landausflug organisiert von der Reederei oder ein Ausflug auf eigene Faust – beides ist eine gute Möglichkeit, um eine Stadt oder einen Ort zu erkunden. Es gibt nur ein paar Dinge, die zu beachten sind. Du selbst kannst entscheiden, wie du deinen Landgang bei der Kreuzfahrt gestalten möchtest.

Es gibt dabei ein paar interessante Fragen, die du dir stellen kannst. Die Erste wäre der Organisationsaufwand. Möchtest du selbst deinen Landausflug gestaltet, oder soll der Ausflug bereits geplant sein? Bei einem von der Reederei geplanten Ausflug siehst du aber eventuell nicht alles von der Stadt. Wie viele Nebenkosten möchtest du in die Kreuzfahrt stecken? Ein Ausflug auf eigene Faust ist häufig günstiger, da du deine Tour selbst planen kannst. Wir zeigen wir alle wichtigen Dinge, die du beachten musst. Wie kommst du vom Schiff in die Stadt und wieder zurück?

Kreuzfahrt Ausflüge: Mit dem Anbieter – was zu beachten ist

Wenn du dich dafür entscheidest, einen Ausflug über die Reederei zu machen, dann gibt es ein paar Dinge, über die du dir im Klaren sein musst. Meistens haben die Kreuzfahrtschiffe ein begrenztes Angebot an Ausflügen. Die Landausflüge sind aber meistens etwas teurer als Ausflüge auf eigene Faust. Dafür sind die Ausflüge aber gut durchgeplant und man wird sicher mit einer Reiseleitung durch die neue Stadt geführt. Du musst dir also keine Gedanken über Organisation und den Transport machen. Von Stadtrundfahrten bis Actionausflügen, wie Fahrradtouren ist vieles dabei. Ein Nachteil hierbei ist, dass du nur ausgewählte Orte in der Stadt siehst und eventuell nicht alles, was dich interessiert. Du bist bei den Ausflügen auch nicht alleine, sondern immer mit einer größeren Anzahl an Personen. Aber die Ausflüge haben einen strikten Zeitplan, sodass ihr immer pünktlich wieder an Bord seid.

Kreuzfahrt Ausflüge: Auf eigene Faust – was zu beachten ist

Eine Stadt auf die eigene Faust erkunden ist kein Problem, du solltest dich vorher nur mit der Stadt auseinandergesetzt haben. Wichtig zu beachten ist, dass du häufig einen Transport von dem Kreuzfahrtschiff in die Stadt selbst organisieren musst. Du solltest dir darüber im Klaren sein, dass es sich um ein neues Erlebnis handelt und es viel zu entdecken gibt – da kannst du auch die Zeit mal aus den Augen verlieren. Am besten ist es, wenn du deine Tour vorher planst und dir einen genauen Plan machst, was du sehen willst und welche Route am meisten Sinn ergibt. Die Planung ist also mit einem gewissen Organisationsaufwand verbunden. Falls du was erleben willst, aber dir die Ausflüge der Reederei nicht zusagen, kannst du auch örtliche Anbieter recherchieren. Die Erkundung auf eigene Faust ist meistens preiswerter, dank öffentlichem Nahverkehr. Dazu kannst du dir aussuchen, was du sehen willst und wie lange du an einem Ort bleiben möchtest – du hast sozusagen einen individuellen Landgang.

Du kannst auch beide Ausflugsarten unter einen Hut bringen – quasi der perfekte Kompromiss. Viele Reedereien bieten den Ausflug „Auf eigene Faust“ an. Hierbei kannst du mit dem Kreuzfahrtschiff deinen eigenen Ausflug planen und es wird dafür gesorgt, dass du einen Transport in die Stadt und pünktlich zum Ablenken zurück bist. Es gibt zudem Webseiten, die dir beim Planen deines Landausflugs helfen. Dort kannst du deines Must-Sees eingeben und es wird eine individuelle Route für dich zusammengestellt. Als Tipp: Informiere dich vorher, ob der Kreuzfahrthafen in der Nähe der Stadt ist oder weiter weg. So kannst du dich beim Ausflug auf eigene Faust vorab um ein Transportmittel kümmern. Zusätzlich musst du auch nicht für jeden Landgang einen Ausflug buchen. Du kannst von Stadt zu Stadt entscheiden, wie du sie erleben willst.

Du weißt jetzt, was du bei verschiedenen Ausflugsarten an Land beachten musst. An Bord gibt es aber auch etwas zu beachten, vor allem wenn es um die Handynutzung und das Internet geht. Was genau erfährst du hier.