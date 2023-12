Kreuzfahrt Packliste: Must-Haves für deine Schiffreise

Vor jeder Reise spielst du das Spiel „Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit…“ und da kommt die Frage auf, was genau nehme ich denn alles mit? Wir zeigen dir deine Checkliste für deine nächste Kreuzfahrt.

Auf deiner Packliste sollte natürlich Kleidung stehen, die den Klimaverhältnissen im Zielland gerecht wird. Schaue vorher unbedingt auf der Anbieterseite, ob er eine Checkliste hochgeladen hat, was in deinem Koffer für den Trip mit sollte. Abgesehen davon, gibt es aber Must-Haves, die immer auf deiner Checkliste für eine Kreuzfahrt stehen sollten. Wichtig vorab: Schaue unbedingt auf der Seite des Anbieters, ob es einen bestimmten Dresscode an Bord gibt – denn in Flipflops auftauchen, wenn alle anderen Abendgarderobe tragen, könnte etwas unangenehm werden.

Das Wichtigste zu beachten ist, dass eine Reise immer ein Mix aus Abenteuer, Entspannung und unvergesslichen Momenten wird. Um alles auf hoher See zu genießen, ist eine gute Vorbereitung alles.

Die Packliste für deine Kreuzfahrt – was in dein Handgepäck sollte:

Niemals fehlen sollte dein Reisepass, er ist sozusagen dein Ticket zur Welt. In vielen Ländern außerhalb der EU wird nur ein Reisepass als Ausweisdokument akzeptiert, diesen solltet ihr also bei Fernreisen immer dabei haben. Überprüfe vorher die Gültigkeit und ob es noch genug freie Seite für einen Stempel bei Flugreisen gibt. Durch euren Reisepass habt ihr schon mal Zugang zu einem neuen Land. Wenn ihr euch dort auch noch andenken kaufen könntet, wäre das ganze doch noch viel schöner, oder? Denk unbedingt an eine Kreditkarte oder daran vorher genug Geld getauscht zu haben. So kannst du immer flexibel bezahlen, wo immer du bist. Eine Kreditkarte sollte auf deiner Kreuzfahrt Packliste immer ganz oben stehen, denn damit kann es Geldtechnisch an Bord und Land nie zu Komplikationen kommen.

Die Packliste für deine Kreuzfahrt – was an Bord niemals fehlen sollte:

Das A und O an Bord: Deine Chipkarte. Diese solltest du an Bord immer bei dir tragen, damit du sie nicht verlierst, empfiehlt sich ein Schlüsselband, an dem du deine Karte befestigen kannst. Auf vielen Schiffen benötigst du die Karte zum Bezahlen an Bars und zum Öffnen deiner Kabine. Ein Verlust wäre äußerst ärgerlich, weshalb ein Schlüsselband auf deiner Checkliste für die Kreuzfahrt nicht fehlen sollte. Die Abende an Bord sind unvergesslich, schade, wenn du auf dem Zimmer bleiben willst, weil dir kalt ist. Abends kann es oben an Deck schon mal etwas kühler werden. Auf deiner Packliste für das Schiff sollte also auch etwa ein Pulli, eine Sweatshirtjacke oder ein Cardigan stehen. Einpacken solltest du auch unbedingt Ohrstöpsel für die Nacht oder das Schläfchen zwischendurch. Es kann schon mal etwas lauter sein an Bord, weshalb du froh über Ohrstöpsel sein wirst. Befindet sich deine Kabine in der Nähe des Motors oder einer Treppe, wo viel Verkehr herrscht, trägt das neben möglichem Wellengang nicht gerade zu einer erholsamen Nacht bei.

Viele Badezimmer auf Schiffen sind mit Pflegeprodukten ausgestattet. Zu empfehlen ist es trotzdem eigene Hygieneartikel auf die Checkliste für die Kreuzfahrt zu schreiben. Vorsicht ist nämlich besser als Nachsicht, und ganz ohne das Lieblingsduschgel willst du eventuell auch nicht sein.

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Eine Reiseapotheke ist ein MUSS auf deiner Packliste für eine Kreuzfahrt und in deinem Koffer. Von üblichen Schmerzmitteln über Pflaster bis hin zu Tabletten gegen Seekrankheit sollte sich darin alles befinden. An Bord gibt es einen Arzt in dringlichen Fällen, wenn dir der Seegang doch etwas mehr zu schaffen macht und auch dein Bauch anfängt Wellen zu schlagen. Ansonsten ist es immer zu empfehlen, eine eigene Reiseapotheke dabei zu haben, um gegen das erste Schmerzempfinden selbst vorzusorgen. Vor allem ist es ratsam, wenn man von Bord geht immer was an Medikamenten oder Pflastern dabei zu haben. Ihr möchtet euren Landtag bestimmt nicht damit verbringen, eine Apotheke in einer neuen unbekannten Stadt zu suchen.

Die Packliste für deine Kreuzfahrt – was beim Landgang nicht fehlen darf:

Viele neue Eindrücke erwarten dich bei den verschiedenen Stopps der Kreuzfahrt. Diese Momente willst du mit Sicherheit verewigen. Deswegen darf auf deiner Packliste eine Kamera nicht fehlen. Die atemberaubenden Aussichten und besonderen Augenblicke lassen sich nämlich am besten mit deiner Kamera festhalten. Denke auch an Ladegeräte und eventuell notwendige Adapter in deinem Koffer, um deine elektronischen Geräte auch an Bord nutzen zu können. Weiterhin wichtig für deinen Ausflug an Land ist festes Schuhwerk. Solche Schuhe sind nämlich auf längere Sicht sicherer und bequemer. Egal, an welchem Ort der Erde du bist, auf einer Erkundungstour willst du möglichst viel Neues sehen, das geht am besten, wenn du lange laufen kannst und nicht nach ein paar Minuten merkst, dass der Schuh drückt.

Falls du doch etwas in deinem Koffer fehlt, findest du es bestimmt in einem der Bordshops oder an Land -es könnte dann nur etwas teurer werden. Also am besten alle Must-Haves vorab zu Hause auf deine Checkliste für die Kreuzfahrt schreiben und in den Koffer packen. Dann heißt es nur noch „Leinen Los!“.

Jetzt kennst du alle Dinge, die auf deine Packliste sollten. Was du bei Ausflügen auf deiner Kreuzfahrt beachten solltest, erzählen wir dir hier.