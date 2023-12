Schwindel nach Kreuzfahrt: DAS sind die Symptome der Landkrankheit

Ein Gefühl, wie den ganzen Tag Achterbahn fahren, kein besonderes Phänomen, sondern für viele Kreuzfahrtfahrer normal. Schwindel nach einer Kreuzfahrt ist nämlich für viele Passagiere gang und gäbe. Ihr fühlt euch dabei, als wärt ihr seekrank, aber an Land. Die Landkrankheit ist auch als postreisebedingter Schwindel oder Reisekrankheit bekannt. Sie tritt typischerweise auf, wenn du längere Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff warst und danach wieder an Land bist.

Diese Landkrankheit ist eine Sinnesstörung und wird durch den Gleichgewichtssinn hervorgerufen. Der Auslöser dafür sind ungewohnte Bewegungsreize, diese stören den Gleichgewichtssinn. Das Gehirn erhält von den Sinnesorganen dabei unterschiedliche Signale und kommt so ins Ungleichgewicht. Der Schwindel nach einer Kreuzfahrt kann viele variierende Symptome habe. Welche die typischen Symptome sind und was zur Linderung beitragen kann, erklären wir dir.

Wichtig zu sagen ist, dass die Symptome bei Schwindel nach einer Kreuzfahrt von Person zu Person unterschiedlich auftreten können, manchmal verstärkt und manche Passagiere merken gar keinen Unterschied an Land zur Kreuzfahrt.

Die typischen Symptome bei Schwindel nach Kreuzfahrt

Das erste Symptom steckt bereits im Namen, es handelt sich nämlich um den Schwindel. Das erste Symptom ist auch das, welches am häufigsten Auftritt, wenn ihr von Bord geht. Urlauber haben dabei das Gefühl von Schwankungen und Instabilität. Dazu kommen auch Schwierigkeiten beim Laufen. Manchmal kannst du Probleme mit dem Gleichgewicht und der Koordination haben und dadurch fällt dir das Gehen schwer. Das Gehirn schaltet nämlich nicht so schnell und hat noch das Gefühl, dem Wellengang auf dem Kreuzfahrtschiff ausgesetzt zu sein. Zusätzlich zu einem Schwindelgefühl kann Übelkeit auftreten. Wie bei einer Seekrankheit kann hier auch das Gefühl entstehen, sich übergeben zu müssen.

Ein weiteres Symptom sind Kopfschmerzen. Diese sind eine Reaktion deines Körpers auf eine neue Umgebung. Andere Symptome der Reisekrankheit treten abends im Bett und vor allem beim Einschlafen auf. Dein Körper fährt runter und ist gewohnt gewesen in einer welligen Umgebung zu schlafen. Es kann das Gefühl auftreten, weiterhin an Bord des Kreuzfahrtschiffes zu sein. Diese Schlafstörungen können Begleiterscheinungen wie Schlafprobleme, Schlaflosigkeit oder unruhigen Schlaf aufweisen. Häufige Begleiterscheinungen sind Schwindelgefühl oder Übelkeit.

Du solltest immer im Hinterkopf behalten, dass das Auftreten der Landkrankheit kein muss ist und falls doch, variieren die Symptome. Das Gehirn versucht sich bei dem Schwindel nach der Kreuzfahrt nur den neuen Bedingungen anzupassen, nachdem es sich an das Schwanken auf dem Schiff angepasst hatte.

Tipps zur Linderung bei Schwindel nach einer Kreuzfahrt

Es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, die Symptome zu lindern. Gerade erst vom Kreuzfahrtschiff runter und schon merkst du die ersten Symptome? Versuche dann den Blick auf den Horizont zu richten, dabei hilfst du deinem Gehirn sich anzupassen. Wenn es jedoch gar nicht mehr geht, kann gegen die Übelkeit, nach Absprache mit einem Arzt ein Medikament eingenommen werden. Wichtig ist viel Wasser zu trinken, um hydriert zu bleiben und den Kreislauf nicht noch mehr absacken zu lassen. Dagegen kann auch Bewegung helfen. Um den Schwindel nach der Kreuzfahrt entgegenzuwirken, hilft es, wenn du dich bewegst. Dein Körper muss sich an die neuen Umstände gewöhnen und dabei unterstützt du ihn am meisten, wenn du dich langsam und vorsichtig bewegst. Natürlich nur, wenn du nicht jede Sekunde einen Kreislaufzusammenbruch bekommst, sobald du aufstehst. Im Gegensatz zur Bewegung steht das Ausruhen. Dein Körper braucht Zeit, um sich neu anzupassen, diese solltest du ihm auch geben. Dabei solltest du für die anstrengende Aktivitäten vermeiden. Wenn die Symptome langanhaltend sind oder sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt aufzusuchen.

