Schönste Strände Mallorca: Hier findest du das Strand-Paradies der Insel

Bei vielen deutschen Urlaubern ist die Baleareninsel Mallorca ein begehrtes Ziel. Das liegt nicht zuletzt an den unfassbar schönen Stränden mit weißem Sand und türkisfarbenem Wasser. Dass die nicht direkt am Ballermann liegen, ist klar. Auf Mallorca gibt es zahlreiche Strände, einer schöner als der nächste. Wir verraten dir, wo du auf Mallorca das wahre Strand-Paradies findest.

Wenn du nach einem schönen Strand suchst, musst du auf Mallorca eigentlich nur zur Küste laufen – denn auf der Baleareninsel gibt es kaum einen Platz, der nicht mit seinem eigenen Charme glänzt. Bei über 200 Stränden und Badebuchten verliert man aber schon mal schnell den Überblick. Von Dünenlandschaften, über traumhafte Naturstrände bis zu eleganten Badebuchten ist auf der Baleareninsel alles dabei. Doch wo befinden sich nun die schönsten Strände von Mallorca?

Schönste Strände Mallorca: Playa Es Trenc

Unser erster Strand in der Auswahl der schönsten Strände auf Mallorca ist zweifellos ein absolutes Unikum der Baleareninsel und längst kein Geheimtipp mehr. Im Süden Mallorcas erstreckt sich der Naturstrand Es Trenc, der so paradiesisch ist, dass er sich sogar als Karibik Mallorcas einen Namen gemacht hat.

Der paradiesische Naturstrand Es Trenc lädt zum Träumen ein. Foto: Chaleen Goehrke

Hinter der Playa Es Trenc liegt ein Naturschutzgebiet mit einer atemberaubenden Dünenlandschaft. Auch ist der Strand mit keinem Resort verbunden und daher recht isoliert; aber genau das macht den besonderen Charme der karibischen Playa aus. Auf dem zwei Kilometer langen, unbebauten Sandstrand bist du umgeben von nichts als Natur, kristallklarem Wasser und feinem, weißen Sand.

Playa Es Trenc: Mallorcas karibischer Naturstrand

Obwohl der Strand relativ lang ist, ist er nicht sehr breit, sodass du vielleicht etwas weiter gehen musst, um ein ruhiges Plätzchen zu finden. Denn trotz der Abgeschiedenheit ist die Playa Es Trenc unter den schönsten Stränden Mallorcas sehr beliebt. Nicht zuletzt auch wegen des seichten Wassers, das ideal zum Planschen für kleine Kinder ist.

Weißer Sand und kristallklares Wasser am Playa Es Trenc bieten ein unvergleichliches Badeerlebnis. Foto: Chaleen Goehrke

In den Sommermonaten sorgt obendrauf eine Strandwache für Sicherheit. Auch gibt es einige hübsche Strandbars, die hier und da aus dem Sand sprießen. Die sollen ehrlicherweise jedoch nicht ganz so erschwinglich sein. Es lohnt sich also, eigene Verpflegung mitzubringen. Aber wichtig – und das gilt nicht nur am Naturstrand: Müll bitte wieder mitnehmen!

Adresse Es Trenc: 07639 Campos, Mallorca, Spanien

Schönste Strände Mallorca: Playa Oratori in Portals Nous

Weiter geht es auf der Reise zu den schönsten Stränden Mallorcas zu der Playa Oratori in Portals Nous, den Süden der Baleareninsel. Dieser Strand punktet nicht nur mit seiner Lage! Nur wenige Minuten von der Inselhauptstadt Palma entfernt, ist die Playa Oratori besonders beliebt bei Urlaubern und auch Einheimischen Mallorcas, die das gewisse Etwas suchen. Die Badebucht ist ideal für Familien und alle, die gerne in ruhigem Wasser schwimmen.

Playa Oratori: Promis unter Palmen

Was diesen Strand der schönsten Strände auf Mallorca aber besonders auszeichnet, ist der Blick auf den eleganten Hafen von Portals Nous. Hier kannst du luxuriöse Yachten bestaunen und vielleicht sogar den einen oder anderen Promi entdecken.

Die Playa Oratori in Portals Nous ist ein Strand mit exklusivem Flair. Foto: Chaleen Goehrke

Die Strandbars der Playa Oratori sind ebenso chic wie der Yachthafen und laden zum Verweilen ein – perfekt für einen gemütlichen Nachmittag mit einem kühlen Drink in der Hand. Und wenn du schon in der Nähe bist, lohnt es sich natürlich auch die Inselhauptstadt mal besser zu erkunden.

Adresse Playa Oratori: Passatge a la Mar, 07181 Portals Nous, Calvia, Mallorca, Spanien

Schönste Strände Mallorca: Playa de Muro

Die Playa de Muro, gelegen in der Badebucht von Alcúdia im Norden der Baleareninsel, ist ein weiterer Name, der die Aufmerksamkeit um die schönsten Strände Mallorcas verdient. Die weitläufige Küste bietet dir feinen, goldenen Sand und klares, türkisfarbenes Wasser – ein Paradies für jeden. Besonders schön ist die sanfte Brandung, die diesen Strand ideal für Familien mit Kindern macht. Die Playa de Muro erstreckt sich über ganzen sechs Kilometer und ist der längste zusammenhängende Strand der Baleareninsel. In seinen verschiedenen Abschnitten bietet dieser Strand allerlei Abwechslung.

Sonnenbaden und Spielen am Playa de Muro, ein Paradies für Groß und Klein. Foto: Chaleen Goehrke

Playa de Muro: Längster Strand Mallorcas

Die Umgebung der Playa de Muro ist geprägt von einem angenehmen Mix aus Naturstrand und Infrastruktur. So gibt es in Richtung Alcúdia noch zahlreiche Strandbars und Restaurants, je weiter du dich aber dem zentralen Strandabschnitt näherst, wird es immer ruhiger und naturbelassener. Eine weite, unbebaute Dünenlandschaft erstreckt sich schließlich entlang der Promenade, der Naturpark S’Albufera schließt sich an und lädt zum Weiterspazieren ein.

Der weitläufiger Strand Playa de Muro ist nicht nur einer der schönsten Strände auf Mallorca, sondern auch der längste. Foto: Chaleen Goehrke

Da im Norden Mallorcas der Wind oft etwas stärker weht, ist die Playa de Muro nicht nur bekannt als einer der schönsten Strände Mallorcas, sondern außerdem perfekt geeignet für alle möglichen Wassersport-Arten.

Adresse Playa De Muro: Carrer de la Ginesta, 9-1, 07458 Alcúdia, Mallorca, Spanien

Schönste Strände Mallorca: Playa Cala Millor

Zu guter Letzt gehört zu der Auswahl der schönsten Strände von Mallorca noch unbedingt erwähnt: Die Playa Cala Millor. Dieser Strand, der sich an der Ostküste der Baleareninsel erstreckt, ist bekannt für seinen sauberen Sandstrand und seine ausgezeichnete Wasserqualität, die sich in der wirklich bilderbuchhaften Farbe im Meer widerspiegelt.

Mit einer Länge von zwei Kilometern und einer Breite von bis zu 40 Metern ist er glatt doppelt so breit wie der Naturstrand der Playa Es Trec. So bietet Cala Millor als einer der schönsten Strände Mallorcas vor allem viel Platz zum Entspannen und für Aktivitäten. Hier kannst du die Sonne genießen, Beachvolleyball spielen oder einfach nur im Schatten der Palmen relaxen.

Türkisblaue Träume am Playa Cala Millor, ein Strand wie aus dem Bilderbuch. Foto: Chaleen Goehrke

Cala Millor: Geheimtipp für Entdecker

Die Umgebung von Cala Millor bietet alles, was das Herz begehrt: Restaurants, Cafés und Geschäfte sind alle nur einen Steinwurf entfernt. Und trotz der Nähe zu einem lebhaften Ferienort hat die Playa Cala Millor ihren Charme bewahrt. Und es gibt hier auch noch wunderschöne unberührte Natur zu entdecken! Etwas südlich des Sandstrandes liegt die geschützte felsenartige Landzunge Punta d’Amer. Hier findest du eine natürlichere Küstenlinie vor – jedoch ohne Strand, also mehr zum Spazieren.

Adresse Cala Millor: Polígon Den Joan Llinàs, 1, 07560 Son Servera, Mallorca, Spanien

Aber egal, welcher Strand für dich am Ende der schönste Strand auf Mallorca ist, du findest auf der Baleareninsel garantiert die perfekte Mischung aus Natur, Entspannung und Abenteuer. Ob du dich für den Naturstrand Es Trenc entscheidest, das elegante Flair des Playa Oratori genießt, die Ruhe in der Badebucht von Alcúdia suchst oder aber doch das lebhafte Ambiente am Cala Millor bevorzugst – eines ist sicher: Jede Küste hat ihren eigenen Zauber!

Wenn du zur Abwechslung von Sandstrand und Badebucht auf Mallorca aber mal richtige Action bei deiner Abkühlung suchst, dann findest du ihn diesem Artikel, die richtige Anlaufstelle: