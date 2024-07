Sehenswürdigkeit Palma de Mallorca: Must-See und Geheimtipps

Overview: Du planst deinen Urlaub in Palma de Mallorca? Dann darfst du keiner dieser Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps verpassen! Erfahre mehr...

Wenn du bei Mallorca nur an den Ballermann denkst, wird es höchste Zeit, die wahre Schönheit dieser Mittelmeerperle zu entdecken! Denn die beliebte Baleareninsel hat noch weitaus mehr Sehenswürdigkeiten zu bieten. Ob du nun gerne durch malerische Altstadtgassen schlenderst, für deine Shoppingtour durch schicke Boutiquen oder urigen Markthallen bummelst oder in hippen Szeneviertel die Nacht zum Tage machen willst – gerade Palma de Mallorca – Mallorcas Inselhauptstadt – überrascht mit einer Vielfalt an Sehenswürdigkeiten, Erlebnissen und dem ein oder anderem Geheimtipp. Um so viel wie möglich davon auskosten zu können, ist ein bisschen Planung gefragt. Unsere Tipps werden dir helfen! Erfahre welche Sehenswürdigkeit für dich wirklich unverzichtbar ist und mit welchen Geheimtipps, du garantiert unvergessliche Erinnerungen schaffst an deine Zeit auf Palma de Mallorca.

Mallorcas Inselhauptstadt ist wahrlich ein Ort voller Charme, Geschichte und lebendiger Kultur. Von prächtigen gotischen Kathedralen bis hin zu angesagten Szenevierteln – Palma de Mallorca hat für jeden Geschmack die passende Sehenswürdigkeit! Bevor du aber zu deiner Sightseeing-Tour aufbrichst, solltest du eines unbedingt beachten!

Palma de Mallorca: DAS solltest du vermeiden!

An bewölkten Tagen verwandelt sich Palma de Mallorca in einen wahren Hotspot. Statt sich bei strahlendem Sonnenschein an den Strand zu legen, strömen Einheimische und Touristen dann nämlich gleichermaßen ins Stadtzentrum, um die Sehenswürdigkeiten und das urbane Leben zu genießen. Dies führt oft zu einem enormen Verkehrsaufkommen! So enorm, dass die Polizei eigens für diese Tage die „Operation Wolke“ ins Leben gerufen hat, um dem Chaos Herr zu werden. An solchen Tagen gelten spezielle Ampelschaltungen, die den Verkehr besser lenken sollen, um Staus in der Innenstadt zu vermeiden. Doch trotz dieser Maßnahmen sind die Straßen oft bis zum Bersten gefüllt.

Ein wertvoller Tipp also: Nutze sonnige Tage, um die Stadt zu erkunden! Während sich die meisten Besucher an den Stränden entspannen, hast du Palma fast für dich allein und kannst die Sehenswürdigkeiten ausgiebig und in Ruhe genießen. So vermeidest du Stress und Gedränge und erlebst Mallorcas Inselhauptstadt von ihrer entspannten Seite.

Sehenswürdigkeit in Palma de Mallorca: Paseo del Borne

Bist du in Palma de Mallorca unterwegs, dann darfst du den Paseo del Borne auf keinen Fall verpassen. Mitten im Herzen der Inselhauptstadt liegt die lebendige Flaniermeile, die wohl zu den elegantesten Promenaden Mallorcas zählt. Der Paseo del Borne ist der perfekte Ort, um das pulsierende Herz von Palma de Mallorca zu erleben. Also schnapp dir deine Sonnenbrille, zieh dir bequeme Schuhe an und lass dich von der einzigartigen Atmosphäre dieser lebendigen Flaniermeile verzaubern!

Ein Bummel über den Paseo del Borne

Beim Bummel über den Paseo del Borne, schlenderst du die breite Allee entlang, umgeben von majestätischen Bäumen, die dir bei strahlender Sonne willkommenen Schatten spenden. Links und rechts reihen sich schicke Boutiquen und exklusive Geschäfte aneinander – alles, was das Shopping-Herz begehrt. Von internationalen Luxusmarken bis hin zu charmanten, lokalen Designern ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Paseo del Borne ist Palmas elegante Einkaufsmeile und Sehenswürdigkeit im Herzen der Stadt. Foto: Jana Wengert

Doch der Paseo del Borne ist mehr als nur eine Einkaufsmeile. Es ist ein Ort voller Leben und Trubel. In den zahlreichen Cafés und Restaurants kannst du dich niederlassen, eine Tasse Kaffee oder die mediterrane Küche genießen und das bunte Treiben um dich herum beobachten. Besonders am Abend, wenn die Lichter angehen und der Paseo del Borne in diesen unverwechselbaren warmen Glanz erstrahlt, zeigt sich die wahre Magie dieses Ortes.

Adresse Paseo del Borne: Pg. del Born, Centre, 07012 Palma, Illes Balears, Spanien

Sehenswürdigkeit in Palma de Mallorca: Plaza Mayor

Keine zehn Gehminuten von der Flaniermeile entfernt, findest du ein weiteres Highlight von Palma de Mallorca. Dort führt der Weg direkt zum Plaza Mayor. Diese beeindruckende, weitläufige Platzanlage war einst Teil eines Klosters und hat sich heute zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Besucher entwickelt. Ein besonderes Erlebnis ist der wöchentliche Markt, der auf der Plaza Mayor stattfindet.

Plaza Mayor: Kultureller Hotspot von Palma de Mallorca

Umsäumt ist der Platz von zahlreichen Restaurants, Cafés und eleganten Arkaden, unter denen zahlreiche Kunsthandwerker ihre einzigartigen Kreationen ausstellen. Ob handgemachter Schmuck, kunstvolle Keramiken oder bunte Gemälde – an den Ständen findest du garantiert ein besonderes Souvenir!

Die Plaza Mayor ist ein beliebter Treffpunkt mit Kunsthandwerk, Restaurants und viel Charme eine echte Sehenswürdigkeit von Palma de Mallorca. Foto: Jana Wengert

Die Plaza Mayor ist aber nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Essen, sondern auch ein echter kultureller Hotspot. Oft finden hier Straßenkünstler und Musiker ein Publikum und sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Die historische Kulisse des Platzes, kombiniert mit dem lebendigen Treiben, macht die Plaza Mayor zu einer unverzichtbaren Sehenswürdigkeit bei deinem Besuch in Palma de Mallorca.

Adresse Plaza Mayor: Centre, Palma, Balearen, Spanien

Sehenswürdigkeit in Palma de Mallorca: Santa Catalina

Längst kein Geheimtipp mehr für den Urlaub in Palma de Mallorca ist das ehemalige Fischerviertel Santa Catalina. Ein Spaziergang durch Santa Catalina ist wie eine Reise durch die Trends und Traditionen von Palma. Die charmanten, bunt gestrichenen Häuser und die engen Gassen verleihen dem Viertel einen ganz besonderen Charme. Überall gibt es etwas zu entdecken, sei es ein verstecktes Café, eine hippe Boutique oder eine kleine Kunstgalerie. Kein Wunder, dass sich das Viertel in den letzten Jahren zu einem der angesagtesten Spots der Inselhauptstadt entwickelt hat. Bilder dürfen nach dem Mallorca-Urlaub in keinem Instagram-Feed fehlen.

Das hippe Viertel Santa Catalina ist ein Instagram-Hotspot mit trendigen Lokalen und einer lebendigen Markthalle. Foto: Jana Wengert

Ein absolutes Highlight ist die Markthalle Mercat de Santa Catalina. Diese traditionelle Markthalle ist das Herzstück des Viertels und ein echtes Schlaraffenland für Feinschmecker. Frisches Obst und Gemüse, fangfrischer Fisch, mediterrane Gewürze und lokale Delikatessen werden hier angeboten. Du kannst durch die Markthalle schlendern, dich von den Düften und Farben verführen lassen und das authentische mallorquinische Markterlebnis genießen.

Santa Catalina: Palmas Szeneviertel, in dem die Nacht zum Tag wird

Und wenn in Santa Catalina die Sonne untergeht, erwacht das Viertel erst richtig zum Leben. Die Straßen füllen sich mit Menschen, die ausgelassen feiern und das Nachtleben genießen. In den Bars und Clubs ist viel los. Bis in die frühen Morgenstunden kannst du tanzen, neue Leute kennenlernen und die besondere Atmosphäre aufsaugen. Santa Catalina ist der perfekte Ort, um das authentische wie auch moderne Palma zu erleben.

Adresse Santa Catalina: Ponent District, Palma, Balearen, Spanien

Sehenswürdigkeit in Palma de Mallorca: Hafen von Palma

Entlang der Küste von Palma de Mallorca erstreckt sich der Hafen der Inselhauptstadt. Er bietet nicht nur einen beeindruckenden Blick auf die Stadt und das funkelnde Mittelmeer, sondern auch eine ganz besondere Atmosphäre, die dich sofort in Urlaubsstimmung versetzt. Ein Spaziergang entlang der Promenade ist bereits ein Erlebnis für sich – hier kannst du luxuriöse Yachten und Kreuzfahrschiffe bestaunen, den frischen Meeresduft einatmen und den perfekten Sonnenuntergang genießen. Ganz besonders mit diesem Geheimtipp:

Hafen von Palma: Mit diesem Geheimtipp erlebst du den perfekten Sonnenuntergang

Über dem Hafen von Palma de Mallorca bietet dir die Rooftop-Bar SkyNudos einen atemberaubenden Panoramablick auf Palma. Besonders zum Sonnenuntergang ist die SkyNudos ein wahrhaft magischer Ort und noch ein echter Geheimtipp dazu. Wenn die Sonne langsam hinter der Skyline von Palma versinkt und den Himmel in warme Gold- und Orangetöne taucht, kannst du von hier aus den fantastischen Ausblick genießen und den Tag mit einem kühlen Drink in der Hand und chilliger Musik im Hintergrund ausklingen lassen . Besser geht’s nicht!

Adresse Hafen von Palma: 07012 Palma, Balearic Islands, Spanien

Traumhafter Blick auf die Stadt vom Hafen von Palma – die ansässige Rooftop-Bar ist ein Geheimtipp für den perfekten Sonnenuntergang. Foto: Jana Wengert

Wenn du aber noch Lust auf ein wenig Kultur hast, solltest du unbedingt die nahegelegene Kathedrale La Seu besuchen, die majestätisch über dem Hafen thront und auch eines der Wahrzeichen von Palma de Mallorca ist.

Sehenswürdigkeit auf Palma de Mallorca: Kathedrale von Palma

Keine Reise nach Palma de Mallorca wäre vollständig ohne einen Besuch der beeindruckenden Kathedrale La Seu! Sie gilt unumstritten als das Highlight der Sehenswürdigkeiten von Palma de Mallorca. Dieses gotische Meisterwerk ragt majestätisch über dem Hafen der Inselhauptstadt auf und dominiert die Skyline von Palma mit seiner prachtvollen Architektur.

Kathedrale von Palma: Weltberühmte Architektur mit Lichtspektakel

Die Kathedrale von Palma – oft einfach nur La Seu genannt – ist ein wahres Juwel der gotischen Baukunst. Schon von außen beeindruckt sie mit ihren imposanten Türmen und dem weltberühmten Rosettenfenster, das zu den größten dieser Erde zählt. Wenn du die Kathedrale betrittst, wirst du von der Höhe und dem zauberhaften Lichtspiel der bunten Glasfenster überwältigt sein. Das ist quasi garantiert! Und besonders das spektakuläre Hauptschiff, mit seinen riesigen Säulen und kunstvollen Details, hinterlässt bei jedem Besucher der Kathedrale einen bleibenden Eindruck.

Die majestätische Kathedrale von Palma ist einer der Wahrzeichen der Stadt und ein Muss für jeden Besucher. Foto: Jana Wengert

Palacio de la Almudaina: Königliche Residenz

Und wenn du schon da bist: Gleich neben der Kathedrale befindet sich der Königspalast, der Palacio de la Almudaina. Dieser historische Palast dient als Sommerresidenz des spanischen Königshauses und ist ein Ort von großer kultureller und historischer Bedeutung. Mit etwas Glück kannst du vielleicht sogar einen Blick auf die königliche Familie erhaschen. Die verbringt hier nämlich regelmäßig ihren Sommer. Der Palacio de la Almudaina selbst beeindruckt mit seiner Mischung aus maurischer und gotischer Architektur und prächtigen Innenräumen, die du bei einer Führung erkunden kannst. Eintrittspreis: 10 Euro.

Adresse Palacio de la Almudaina: Carrer del Palau Reial, s/n, Centre, 07001 Palma, Illes Balears, Spanien

Der beeindruckende Palacio de la Almudaina dient der spanischen Königfamilie regelmäßig als Sommerresidenz. Foto: Jana Wengert

Es Baluard: Kunstmuseum ohne Eintrittspreis

Kein Eintrittspreis hingegen kostet das Kunstmuseum in unmittelbarer Nähe. Neben der Kathedrale und dem Königspalast Almudaina befindet sich das Museum Es Baluard – ein wahr gewordener Traum für Kunstliebhaber! Das Museum beherbergt eine beeindruckende Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst. Und wie gesagt: Es gibt keinen Eintrittspreis! Da braucht man eigentlich gar nicht lange überlegen und kann ganz entspannt die vielfältigen Ausstellungen genießen. Für einen Urlaub in Palma de Mallorca ist der Besuch der Kathedrale und der Sehenswürdigkeiten ihrer Umgebung auf jeden Fall ein absolutes Muss.

Adresse Es Baluard: Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, Centre, 07012 Palma, Illes Balears, Spanien

Mehr Sehenswürdigkeiten auf Mallorca

Palma, die Inselhauptstadt Mallorcas ist wahrhaft ein Ort, der mit jedem Besuch und Urlaub aufs Neue begeistern kann. Mallorca geht halt auch ohne Ballermann. Von Sehenswürdigkeiten wie der majestätischen Kathedrale über den lebhaften Hafen bis hin zu den angesagten Szenevierteln wie Santa Catalina – auf Palma de Mallorca gibt es immer etwas zu entdecken. Fernab vom Ballermann zeigt Mallorca sein wahres Gesicht. Und mit seiner Inselhauptstadt zeigt sich die Mittelmeerperle von seiner kulturellen und historischen Seite, die sich wirklich zu erkunden lohnt. Also, pack schonmal deine Koffer und mach dich bereit für dein Mallorca-Abenteuer voller unvergesslicher Momente und beeindruckender Sehenswürdigkeiten.

