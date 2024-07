Die schönsten Orte auf Mallorca – hier solltest du in deinem Urlaub unbedingt vorbeischauen

Die Baleareninsel Mallorca kommt bei deutschen Urlaubern ziemlich gut an: Der Ballermann spricht für sich. Doch Mallorca ist lange mehr als nur eine wilde Party-Insel mit Massentourismus. Der Ferienort Mallorca hat einige schöne Orte zu bieten, bei denen du in deinem Urlaub unbedingt vorbeischauen solltest – von Kleinstädten bis zu metertiefen Klippen ist alles mit dabei. Welche die schönsten Orte auf Mallorca sind, erfährst du bei uns.

Was machen, wenn das Wetter an einem Tag in deinem Urlaub mal nicht mitspielt oder du den Hotelstrand satthast? Dafür hat Mallorca einige schöne Orte parat, an denen du viel erleben und sehen kannst. Möchtest du mal was anderes als die Strandpromenade sehen oder suchst nach einem Ort, den du auf deiner Wander-Route mitnehmen willst, solltest du außerdem an den geheimen schönsten Orten ohne Massentourismus Halt machen. Doch welche sind nun die schönsten Orte auf Mallorca?

Port de Soller: Der schönste Hafen auf Mallorca

Einer der schönsten Orte auf Mallorca ist der Hafen von Soller. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Den Ruf als „schönstes Dorf Mallorcas“ hat Fornalutx, ein Bergdorf in der Nähe vom Ort Soller. Die Stadt Soller liegt im Westen von Mallorca und hat einige spannende Sehenswürdigkeiten zu bieten. Ein wahres Highlight der Baleareninsel ist der Hafen von Soller, der der Insel durch seinen Handel mit Orangen zum Wohlstand verholfen hat. Das Spannende am schönsten Ort auf Mallorca: Einreisen kannst du nach Soller nur über einen Straßentunnel oder einen Gebirgspass. Früher war Soller vom Rest Mallorcas durch die Berge komplett getrennt. Heute kannst du zwischen Orangenbäumen und hübschen Häusern in Soller einen der schönsten Orte Mallorcas entdecken.

Von der Stadt Soller bringt dich eine historische Bahn zum Hafen. Der „Rote Blitz“ ist ein historisches Touristenerlebnis der Baleareninsel Mallorca. Innerhalb einer halben Stunden kannst du an Bord sämtliche versteckte Orte in Soller entdecken, bis du am Hafen ankommst. Am Hafen von Soller findest du zahlreiche Restaurants und einen beinahe weißen Sandstrand. Wer in Soller ein besonderes Spektakel erleben will, sollte den schönsten Ort Mallorcas am Montag nach dem zweiten Sonntag im Mai besuchen, wenn das Fest „Firo“ stattfindet. Dann werden nämlich die Helden der historischen Schlacht zweier Völker aus dem Jahr 1561 gefeiert.

Deia: Mallorcas Kleinstadt der Künstler

Die schönste Kleinstadt Deia ist auf Mallorca für ihre Kunst bekannt. Foto: IMAGO/Zoonar

Einer der schönsten Orte auf Mallorca ist die Kleinstadt Deia, die für ihren Bezug zu berühmten Künstlern und Schriftstellern bekannt ist. Der Ort hat den Ruf, eine magnetische Anziehung auf kreative Köpfe zu haben. Das Haus des berühmten Dichters Robert Graves ist heute ein Museum und kann von Touristen problemlos besichtigt werden. Wer sich für mallorquinische Gemälde, Porzellan und Schmuck interessiert, kommt in Deia voll auf seine Kosten. Aber auch die Aussicht aufs Meer solltest du dir an diesem schönsten Ort Mallorcas nicht entgehen lassen.

Zu Fuß erreichst du in Deia eine kleine Steinbucht mit kristallklarem Wasser. Dort kannst du zwischen zwei Fischrestaurants wählen, die dir einen wundervollen Ausblick auf das Meer bieten. Aber Achtung: Ein Familienstrand mit Liegen ist die Bucht nicht. Auch die internationalen Kulturveranstaltungen solltest du dir in Deia nicht entgehen lassen. Zwischen Mai und September findet in Deia ein Musikfestival statt. Im Frühherbst kannst du in Deia den Writers Talk erleben, bei dem zehn Autoren an zehn geheimen Orten der Kleinstadt Mallorcas ihre Literatur vortragen.

Formentor: Mallorcas nördliche Spitze

Für einen atemberaubenden Ausblick solltest du auf Mallorca unbedingt im schönsten Ort Formentor vorbeischauen. Foto: IMAGO/Martin Moxter

Ein Besuch auf Mallorca wäre ohne einen Abstecher zum nördlichsten Punkt der Baleareninsel unvollständig. Das Cap de Formentor ist einer der schönsten Orte auf Mallorca. Wieso? Den Ausblick, den du beim Leuchtturm genießt, ist unvergesslich. An diesem schönsten Ort von Mallorca geht es satte 384 Meter in die Tiefe. Es gibt aber ein paar Besonderheiten, die du bei der Anreise zum Ferienort beachten musst.

Zwischen dem 15. Juni und 15. September ist die Zufahrt zum Cap de Formentor beschränkt. Was das bedeutet? Mit einem Mietwagen kommst du hier nicht weit. Stattdessen bringt dich ein Shuttle-Bus von Alcudia oder Port de Pollenca zum Leuchtturm von Formentor. Die 30-minütige Fahrt bringt dich über verschiedene Aussichtspunkte und den Strand zur Spitze und kostet zwei Euro pro Person.

Lloseta: Dieser Ort ist ein echter Geheim-Tipp!

Auf Mallorca ist der geheime Ort Lloseta ein echtes Highlight. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Der Ferienort Fornalutx gilt zwar als schönstes Dorf Mallorcas, kann deswegen zur Saison aber von Touristen überfüllt sein. Möchtest du den idyllischen Charme der ländlichen Baleareninsel erleben, ohne auf den Massentourismus zu stoßen, solltest du den schönen Ort Lloseta besuchen. Lloseta ist die zweitkleinste Gemeinde Mallorcas und liegt mitten im Herzen der Baleareninsel.

In Lloseta gibt es lange nicht so viele touristisch geprägte Attraktionen wie in Fornalutx. Hier kannst du in vielen Restaurants das originale mallorquinische Feeling inklusive spanischer Gastfreundschaft erleben. Deswegen gilt Lloseta als einer der schönsten Orte auf Mallorca als absoluter Geheim-Tipp.

Valldemossa: Idyllisches Bergdorf auf Mallorca

Im Bergdorf Valldemossa kannst du das historische Mallorca entdecken. Foto: IMAGO/Zoonar

Einen schönen Ort, den du bei deinem Mallorca-Urlaub auf keinen Fall auslassen darfst, ist das Bergdorf Valldemossa. Obwohl Valldemossa nur ca. 20 Minuten von Palma entfernt liegt, fehlt von Party und Ballermann hier jede Spur. An diesem schönen Ort Mallorcas ließ sich sogar Komponist Frederic Chopin nieder, weswegen der Ferienort von Touristen immer gerne besucht wird. Im August findet zu Ehren des Komponisten in Valldemossa das Chopin-Festival statt. Ist Fornalutx dir zu weit entfernt, solltest du Valldemossa besuchen.

Es lohnt sich, zwischen den Gassen des Dorfes umherzuschlendern und zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Selbst das Klavier von Chopin kannst du in Valldemossa sehen. Aber auch die Architektur der Häuser sowie Gärten sind im bekanntesten Dorf der Baleareninsel einen Besuch Wert. Es ist wenig überraschend, wenn du an jeder Ecke ein neues Cafe oder Restaurant entdeckst, das den spanischen Geschmack trifft.

Die schönsten Orte Mallorcas kennst du nun.