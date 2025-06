Aus bei S04: Muss sich dieser Star jetzt um seine Zukunft sorgen?

Die bittere Pleite gegen die SV Elversberg (1:2) am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison war für einige Akteure das letzte Spiel im S04-Dress. Im Rahmen dieser Partie sind gleich sieben Spieler offiziell verabschiedet worden. Mit dabei: Tobias Mohr.

Der 29-Jährige kam 2022 für über eine Million Euro vom FC Heidenheim zu S04, sollte eigentlich schon im vergangenen Sommer gehen. Damals fand sich kein passender Abnehmer und er wollte bei Königsblau bleiben. Doch wie geht es jetzt für ihn weiter?

Nach S04-Zeit: Wie geht es für Mohr weiter?

Schon seit einigen Wochen stand fest, dass Mohr den FC Schalke 04 verlassen wird. Sein Vertrag am Berger Feld läuft Ende Juni aus, danach ist er Stand jetzt ablösefrei. Wie es für ihn weitergeht, steht noch nicht fest. Eine neue Möglichkeit hat sich bis dato noch nicht aufgetan.

Erst vor wenige Tagen hat sich der Linksfuß von den S04-Fans verabschiedet. „Ich kann meine drei Jahre auf Schalke gar nicht richtig in Worte fassen“, schrieb Mohr am Dienstag (20. Mai) in den Sozialen Medien. „Dieser Verein und ihr Fans seid unglaublich. Ich habe das Trikot immer mit Stolz und Freude getragen, jeden Tag alles gegeben und jedes Spiel in der Arena genossen und aufgesaugt“, so Mohr weiter.

„Ich werde den Verein als Fan verlassen und die Zeit niemals vergessen! Einmal Schalker, immer Schalker!“, machte der Routinier deutlich. Seine Zeit auf Schalke war wahrlich keine einfache: Ein Abstieg, zwei bittere Jahre in Liga zwei und auch für ihn persönlich lief es selten richtig rund. Oft musste er sich einiges anhören.

Mohr mit Zukunft in Liga zwei?

Nach seinen drei Jahren auf Schalke muss er sich nun um einen neuen Klub umsehen. Gegenüber der „WAZ“ erklärte er, dass derzeit noch nicht viel passiert sei. „Es ist noch ruhig, aber ich hoffe, dass sich nach Saisonende einige Dinge regeln werden. Ich selbst kann das alles nur bedingt beeinflussen, bleibe aber noch entspannt“, so der Noch-S04-Akteur.

Dass er in Liga zwei ein wichtiger Akteur sein kann, hat er sowohl in Heidenheim als auch hin und wieder bei Schalke gezeigt. Ob im Laufe des Sommers ein Zweitligist bei dem Routinier anklopft, bleibt abzuwarten.

