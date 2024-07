Mega-Zoff zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels – plötzlich eskaliert es komplett

Heftiger Streit zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels! Auf Instagram richtet der DSDS-Juror nun deutliche Worte an seine Ex-Frau und macht ihr schwere Vorwürfe. Der Grund: Eine Instagram-Story der 31-Jährigen. Kurz nach der Veröffentlichung geht plötzlich alles ganz schnell.

Pietro Lombardi schießt gegen Sarah Engels

Doch von vorn: Alles begann mit einer Instagramstory von Sarah Engels. Dort veröffentlicht sie Zuschauerfragen, die kritisieren, dass Pietro Lombardi aktuell mit seinem Sohn auf Mallorca sei. „Wie kannst du das zulassen?“, steht in einer Frage geschrieben. Statt die kritischen Spekulationen aus dem Weg zu räumen, schreibt die 31-Jährige: „Ich hoffe, ihr versteht, dass ich zum Schutz meiner Familie handeln möchte.“

Für Pietro Lombardi ein Schlag ins Gesicht. Er meldet sich ebenfalls in einer Instagramstory zu Wort und macht der Mutter seines ersten Kindes schwere Vorwürfe. „Ich will eigentlich die Zeit mit meinem Sohn genießen. Aber sowas, was du postest, ist ein persönlicher Angriff gegen den Vater deines Kindes“, behauptet der DSDS-Juror. Und es geht noch weiter.

„Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden„

Auf Instagram redet sich Pietro Lombardi ganz schön in Rage. Es fallen Sätze wie „Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden“ oder „Immer, wenn bei uns schöne Dinge im Leben passieren, bist du negativ.“ Außerdem behauptet der Sänger, dass Alessio den neuen Partner von Sarah Engels „Papi nennen soll“ und sie ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa nicht das Beste wünschen würde.

Sarah Engels selbst meldete sich nach den Vorwürfen von Pietro Lombardi noch nicht öffentlich zu Wort. Bleibt abzuwarten, ob sie sich überhaupt zu den Anschuldigungen äußern wird.